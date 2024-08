Indiana Jones y el Gran Círculo pueden triunfar donde el cine ha fracasado

Indiana Jones y el Gran Círculo Lanzamiento: 2024

Disponible para: PC, Xbox

Género: Acción – Aventura

Desarrollador: Juegos de máquina

Editorial: Bethesda

Precio: unos 70 euros

Cualquiera que pensara eso después de la última aventura cinematográfica de Harrison Ford como el arquetípico cazafortunas del arqueólogo estaba profundamente equivocado. Machine Games, los creadores de Wolfenstein, traerán de vuelta al profesor que empuña el látigo a Bethesda en Indiana Jones y el Gran Círculo. Dado que la quinta película no fue del todo satisfactoria para mucha gente, no son malas noticias. Sin embargo, ¿qué tipo de juego sería este?

Si tenemos en cuenta que el último Tomb Raider no cumplió con las expectativas de ventas y que Uncharted no ha visto una secuela en ocho años, podemos dudar de hasta qué punto las aventuras de robo de tumbas son deseadas incluso hoy en día. Sobre todo porque los juegos con licencia no tienen la mejor reputación desde hace mucho tiempo. Troy Baker como Indy parecía una blasfemia para algunas personas, y de todos modos: ¿quién quiere explorar criptas antiguas llenas de trampas desde una perspectiva en primera persona? Sin embargo, después de enviar previamente el juego a Gamescom, debo decir que Machine Games pudo descartar muchas de mis preocupaciones.

Exploración abierta combinada con una historia sencilla.

El juego es más completo y abierto de lo que se conoce en títulos similares. El presidente de Machine Games, Jerk Gustafson, incluso considera que Indiana Jones and the Great Circle es el juego más completo del estudio hasta el momento. Dado que Wolfenstein 2 no fue precisamente corto, puedes esperar una aventura de tamaño decente en la que se alternan segmentos lineales con otros en los que también descubres uno o dos secretos a lo largo del camino.

Como si anticipara mi pregunta sobre cómo evitar perder de vista la urgencia de la aventura real cuando hay misiones secundarias, por así decirlo, Gustafsson comprende de inmediato: las cosas que puedes hacer en las áreas tipo centro son opcionales y también hacen su contribución a la historia principal. Sería fantástico si estas actividades secundarias fueran significativas. Con demasiada frecuencia, los ahorradores globales se pierden en los pequeños detalles que se hacen sólo por el bien de la perfección y el deseo de contenido. Los jugadores no fuimos creados para ser campeones, por eso solo jugamos contra ellos.

De cualquier manera: básicamente, tienes que resolver acertijos de espejos, mirar tus pistas en el diario de Indy, escalar repisas sobre el abismo o deambular a través de criptas llenas de momias. De vez en cuando, todo tipo de criaturas repugnantes se te acercan y las estatuas simplemente son robadas de los pedestales, aunque Indy ya debería saberlo mejor. No puedes entrar en algunas zonas a menos que tengas un disfraz adecuado y en pasajes ocultos puedes incluso eliminar patrullas silenciosamente y esconder sus cuerpos para que tus amigos no se topen con ellos y den la alarma. Todos elementos familiares, pero apropiados y atmosféricos para el género.

Sobre todo porque van a lugares preciosos y apreciados, como el Vaticano o el Himalaya. La expedición bajo la legendaria Esfinge fue para mí como arqueólogo un punto culminante. Esta fue también la primera vez que realmente aprecié la extraña decisión de ver el juego desde una perspectiva en primera persona. Piénselo: aquí no hay muchos disparos, pero sí una exploración extensa de los alrededores, que a menudo es un poco mejor en tercera persona, especialmente cuando se trata de trampas. Cuando la nariz está cerca de la pared, a veces resulta difícil orientarse en la habitación. Al mismo tiempo, en el estrecho túnel bajo la estatua de piedra apareció claustrofobia. Me imagino que es más intenso ver de cerca mecanismos antiguos o tesoros. Esperemos que esto no cause ningún problema en términos de jugabilidad, pero por ahora me inclino a ver esta decisión como al menos interesante.

Los rompecabezas son tan difíciles como quieras que sean.

Y, por supuesto, hay un poco de pelea cuando Indy usa el látigo en diferentes partes del cuerpo de sus oponentes para obtener diferentes reacciones, literalmente golpea en su camino o incluso saca brevemente el arma a distancias medias. Las escenas del juego mostradas transcurrieron en su mayoría sin incidentes y la exploración, los acertijos, el sigilo y la acción estaban equilibrados, lo que me vino muy bien. Una empresa de Indy que resolvía sus problemas principalmente luchando era una traición a la marca. Machine Games parece darse cuenta de esto. Queda por ver si los acertijos pueden mantener el nivel de interés como el resto de los componentes del juego. Lo positivo es que la dificultad se puede ajustar por separado en el menú. Sin embargo, el director creativo Axel Torviñus atribuyó innecesariamente el mérito al “cerebro” de sus diseñadores de rompecabezas.

Entonces sí: Indiana Jones ha vuelto. O todavía lo es, de alguna manera. A menos que hayas dicho tu último adiós a uno de los héroes más grandes de la historia del cine con la quinta película, quizás le des una oportunidad a este juego, porque los ingredientes parecen ser una experiencia equilibrada y entretenida. Tengo especial curiosidad por ver cómo se compara directamente con Fate of Atlantis, que, como historia independiente, pudo mantenerse al día con las mejores películas. Lo sabré antes de finales de este año.