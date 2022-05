Inflación al alza – “Más del 40 por ciento de los argentinos vive por debajo del umbral de la pobreza” – Noticias

La inflación es un problema creciente en todo el mundo. Primero, la epidemia de corona ha costado muchas cosas, y ahora el ataque ruso a Ucrania ha disparado los precios de la energía y los alimentos básicos. Argentina es un país que durante mucho tiempo, especialmente ahora, ha estado plagado de devaluación. Karen Naundorf, empleada de SRF, sabe más sobre esto.

Karen Naundorf Corresponsal sudamericano S.R.F.

Karen Naundorf es corresponsal de SRF en Buenos Aires. Estudió comunicaciones en Berlín y se graduó de la Escuela de Periodismo Henry Nannen.

SRF Noticias: ¿Cómo afecta la guerra de Ucrania a Argentina?

Karen Naundorf: La inflación global también podría sentirse en América del Sur. Especialmente el precio de los alimentos y combustibles importados está aumentando. En Argentina, la desregulación era un problema antes de la guerra en Ucrania, pero ahora nuevamente la inflación llega al 50 por ciento.

¿Más ingresos por exportaciones agrícolas?

Con su vasto territorio, Argentina sigue siendo un país agrícola, cosechando en promedio diez veces más granos, soja y otros productos básicos de los que consumen unos 45 millones de argentinos. En consecuencia, ahora existe la esperanza de que se puedan lograr mayores rendimientos debido a los precios agrícolas más altos. Sin embargo, es cuestionable si esto beneficiará a la gente de Argentina, que se ha visto gravemente afectada por la inflación.

¿Qué significa esto para la gente de Argentina?

Algunos ejemplos para ilustrarlo: Comprar un desayuno sencillo por otros 1.000 pesos o el equivalente a nueve francos en diciembre pasado. Ahora el mismo precio de compra es de 1.600 pesos, casi 14 francos.

Esta condición es una pesadilla para los pobres.

Un nuevo estudio ha concluido que los alquileres han aumentado en un promedio del 57 por ciento durante el último año. La mayoría de los nuevos contratos de arrendamiento aumentan cada seis meses, generalmente alrededor del 30 por ciento. Como resultado de esta explosión de precios, más del 40 por ciento de la población ahora vive por debajo de la línea de pobreza. Para ellos, esta situación es un sueño absoluto.

Mito: Como sucedió aquí en Buenos Aires el 12 de abril, ha habido repetidas protestas contra el gobierno, alegando que el gobierno está haciendo muy poco para controlar la alta inflación.

¿Qué medidas está tomando el gobierno contra el aumento de la inflación?

Ha habido un debate durante años sobre cómo controlar la inflación en Argentina. Pero nadie ha encontrado una receta todavía. Después de todo, existen medidas gubernamentales inmediatas, como fijar los precios de los alimentos básicos o brindar apoyo adicional, especialmente para las familias pobres, que ahora beneficia a unos cuatro millones de personas en Argentina. También hay comedores populares financiados por el gobierno.

¿Estas medidas realmente ayudan?

Estas son medidas preventivas para los pobres y definitivamente los ayudan. Sin embargo, hasta el 40 por ciento de las personas en Argentina trabajan ilegalmente, sin contratos de trabajo y sin ajustar los salarios de acuerdo con la inflación.

Incluso con un contrato de trabajo, los aumentos salariales están por debajo de la inflación.

En cambio, si tienes un contrato de trabajo, tu salario se ajustará una y otra vez. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción han recibido recientemente aumentos salariales del 55 por ciento, los trabajadores postales del 45 por ciento o los trabajadores del transporte del 22 por ciento. Los aumentos salariales son sistemáticamente inferiores a la tasa de inflación. Además, los aumentos salariales están alimentando la inflación nuevamente: está cambiando un vórtice de precios que no se puede romper.

Argentina ha tenido una alta inflación durante años: ¿la gente todavía cree que se puede detener?

Nadie espera que la inflación termine de la noche a la mañana. Muchos más argentinos todavía se tambalean por la amenaza de una alta inflación: en 1989/1990, los precios se dispararon un 3.000 por ciento.

No se conocen avances en este momento.

Entonces hay una renuncia definitiva en este momento: al menos no es tan malo como lo era entonces. Pero nadie sabe que nunca volverá a suceder. La economía mundial es difícil porque el gobierno no tiene una receta, por lo que no hay progreso en este momento.

La conversación fue conducida por Sandro Della Torre.