Informe: Apple Intelligence no vendrá con iOS 18.1 hasta octubre

Está claro que Apple ya no podrá proporcionar Apple Intelligence a tiempo para el lanzamiento de iOS 18, previsto para septiembre. Esto lo escribe Mark Gurman, el normalmente informado periodista de Bloomberg. Según su informe del domingo, Apple ahora planea desarrollar inteligencia artificial generativa. Se presentará con iOS 18.1 y iPadOS 18.1. Estos sistemas se esperan para octubre. Para probar funciones, es posible que Apple quiera lanzar las primeras versiones beta de iOS 18.1 y iPadOS 18.1 esta semana, que inicialmente estaban destinadas únicamente a desarrolladores. Esto sería inusual porque las versiones iniciales de sistemas posteriores estarán disponibles antes de iOS 18 y iPadOS 18.

Paso a paso para más inteligencia

Se espera que el trabajo en iOS 18.0 y iPadOS 18.0 finalice este mes. Entonces Apple quiere centrarse por completo en la inteligencia de Apple. Aún no está claro cómo manejará Apple macOS 15, también conocido como Sequoia. La actualización podría aparecer como versión 15.0 en septiembre o finales de octubre. Después de eso, no habrá cambios en las funciones de IA en Mac. Sin embargo, Gorman no proporcionó ninguna información al respecto en su informe.

De todos modos, no se espera que la funcionalidad completa de Apple Intelligence sea inmediata. Se espera que el lanzamiento continúe hasta la primera mitad de 2025. El trabajo en el sistema de inteligencia artificial para VisionOS no se completará hasta el próximo año. Inicialmente, Apple Intelligence incluirá, entre otras cosas, priorización de notificaciones importantes, resúmenes de páginas web, notas de voz, herramientas de escritura e integración ChatGPT. También hay una versión renovada de Siri, que no se espera hasta el próximo año.

Impulsar las ventas del iPhone 16

Apple espera que Apple Intelligence impulse el negocio del iPhone 16. Los cuatro nuevos dispositivos deberían ser compatibles de inmediato, solo con el iPhone 15, 15 Pro y 15 Pro Max, y en el iPad, todos los dispositivos con procesadores M pueden manejar el software. . Para Mac. En consecuencia, se admiten más productos desde el principio.

Inicialmente, Apple no quería que su sistema de inteligencia artificial estuviera disponible en Europa por miedo a entrar en conflicto con las normas de competencia. Queda por ver si seguirá siendo una amenaza o si ya está sucediendo.



