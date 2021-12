Informe de los brasileños: ¡Ravenha se muda al Bayern de Múnich por 50 millones de euros!

¿Viene el martillo de transferencia en el Bayern? Según informes de prensa actuales, el equipo de Munich está a punto de fichar al internacional brasileño Ravenha. El jugador de 25 años debe pasar al campeón récord en invierno y cuesta 50 millones de euros.

El Bayern de Múnich confirmó recientemente que no desea agregar personal en el invierno porque simplemente no es necesario. Según TNT Sports Brasil, esto parece no ser del todo cierto. Según la estación de televisión,, FCB está a punto de firmar con Ravenha.

Solo Hernández y Sane eran más caros

¡Exclusivo! .La segunda cuenta Insertar tweetRavenha dejará el Leeds por el Bayern en la próxima ventana, valorada en unos 50 millones de euros. El club de entrenadores, Avaí, ya tiene su parte de las negociaciones, que debería ser de 1,5 millones de euros, en el presupuesto del próximo año. pic.twitter.com/7JybVqaBUt TNTSportsBR – TNTSportsBR 24 de diciembre de 2021

Como anunció en exclusiva el reportero de TNT Bruno Formiga el viernes por la noche, el Bayern está cerca de llegar a un acuerdo con el Leeds United sobre un cambio en la “próxima ventana de transferencia”. En palabras sencillas: el extremo de 25 años podría convertirse en el campeón récord a partir de enero. Según Formiga, Munich está pagando 50 millones de euros por el extremo derecho. Esto lo convertiría en el tercer fichaje más caro de la historia del club. El Bayern gastó más en Lucas Hernández (80 millones de euros) y Leroy Sane (60 millones de euros).

El brasileño se mudó de Rennes al Leeds United por alrededor de 19 millones de euros en otoño de 2020 y ha marcado nueve goles en 16 partidos esta temporada. Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 40 millones de euros. El cinco veces internacional brasileño podría reemplazar a Kingsley Coman en Múnich si el francés deja el Bayern al final de la temporada.

¿Realmente el Bayern necesita sus alas?

A la luz de los desarrollos recientes y las declaraciones de los líderes del Bayern de Múnich, los informes de Brasil deben considerarse con cautela. El equipo de Munich se considera actualmente “perfecto” con Leroy Sane, Kingsley Coman y Serge Gnabry. Luego está el joven Jamal Musiala, que está empujando cada vez más hacia el primer equipo. Cuando se trata de la extensión de Koeman, el Bayern parece estar en un camino mucho mejor que hace unas semanas. Según “TZ”, las conversaciones para el contrato actual van muy bien. Por lo tanto, surge la pregunta de por qué el Bayern debería gastar 50 millones de euros en invierno en un jugador que realmente no necesita (todavía).