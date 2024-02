Informe de mercado: el índice DAX cae por debajo de un máximo histórico

Informe del Mercado

A partir de: 26 de febrero de 2024 a las 12:44 p.m.

Los inversores siguen con ánimo de comprar a principios de semana, y el DAX se acerca por poco al nuevo récord. Pero para los expertos esto no es en absoluto una buena señal y recomiendan precaución.

No hizo falta mucho para alcanzar un nuevo récord: tras un comienzo cauteloso, el índice DAX pasó a positivo y alcanzó los 17.437 puntos. Esto lo colocó a seis puntos de su récord de un día de 17.443 puntos. Pero después de que el DAX no logró superarlo, volvió. A la hora del almuerzo se mantiene aproximadamente al nivel del día anterior.

Ahora se observa un doble máximo en el gráfico DAX, lo que significa que las perspectivas del indicador del mercado bursátil alemán se están oscureciendo a corto plazo. Sólo una subida hasta un nuevo máximo histórico daría al DAX un nuevo impulso alcista. “Hay que tener en cuenta los contratiempos”, advierten los expertos del Landesbank Helaba, basándose principalmente en la situación técnica del índice DAX. El analista Jochen Stanzel de la correduría CMC Markets señaló que los datos de inflación podrían provocar un revés.

El jueves se publicarán los precios al consumo alemanes y la medida de inflación preferida por la Reserva Federal de EE.UU.: el índice de precios básico para los gastos de consumo personal (PCE). Los nuevos datos podrían proporcionar pistas sobre la futura política monetaria del Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Actualmente, los mercados están descontando el recorte inicial de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión del 12 de junio. Pero el cambio en las tasas de interés en junio está lejos de terminar. “Si los datos económicos estadounidenses siguen siendo positivos, es probable que se retrase aún más el inicio de importantes recortes de tipos de interés”, confirma el experto en mercados Robert Reithfeld de Wellenreiter-Invest.

Sin embargo, recientemente, las bajas expectativas de recortes de las tasas de interés han contribuido poco a frenar el ánimo de compra en los mercados bursátiles mundiales. El entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA) lo ha eclipsado todo.

En Wall Street, el aumento de la inteligencia artificial estableció el viernes nuevos récords en el Dow Jones y el S&P 500. A principios de semana, los inversores se lo toman con calma. El futuro de las acciones de referencia Dow Jones está actualmente ligeramente en números rojos, y el futuro del Nasdaq 100, de gran tecnología, tiene una tendencia lateral.

Mientras tanto, llegan noticias ligeramente positivas de la industria exportadora alemana: las expectativas de exportación de las empresas aumentaron en febrero hasta -7,0 puntos, desde -8,5 puntos en enero, según anunció esta mañana el instituto Ifo. Sin embargo, sólo unos pocos sectores esperaban un crecimiento de las exportaciones.

“La industria exportadora alemana actualmente no se beneficia mucho de la evolución económica mundial”, afirmó Klaus Wohlrabe, director de encuestas del Ifo. “Todavía hay mucho margen de mejora”.

Los precios del petróleo redujeron en cierta medida sus pérdidas iniciales. A mediodía, el barril de crudo Brent (159 litros) procedente del Mar del Norte cuesta 80,64 dólares, un 0,2 por ciento menos. La conclusión es que los precios del petróleo no se movieron significativamente durante la semana pasada. Los movimientos de precios también han sido limitados desde principios de año.

El euro continuó sus ganancias. La moneda común europea está subiendo actualmente un 0,3 por ciento hasta 1,0847 dólares. Sin embargo, hay poco movimiento en el mercado del oro: una onza de oro cuesta actualmente 2.034 dólares, aproximadamente el mismo precio que el día anterior.

En el DAX, las acciones de Rheinmetall siguen subiendo de precio y alcanzan un nuevo máximo histórico de 422,50 euros. Otros valores de armadura como Hensoldt y Renk también siguen teniendo demanda. En el DAX, las acciones de Rheinmetall son las de mejor valor con un aumento de precio de casi el 50 por ciento en el actual año bursátil, superando con creces al gigante tecnológico SAP.

Adidas lanzó el lunes su tercera campaña de ventas de Yeezy. Las zapatillas diseñadas por el rapero Kanye West (“Ye”) se ofrecerán gradualmente en exclusiva en los canales online de Adidas durante las próximas semanas. Todavía quedan bienes por valor de unos 250 millones de euros. El fabricante de artículos deportivos no tenía intención de obtener beneficios con esto, pero los analistas lo consideran muy cauteloso.

El fabricante de chips Infineon anunció una recompra de acciones de hasta 300 millones de euros. El Grupo DAX anunció que se han utilizado hasta siete millones de hojas de papel para regalar a los empleados como parte de los programas de compromiso de los empleados.

En el conflicto colectivo con Lufthansa, el sindicato Verdi ejerce presión. Pidió conversaciones sobre las mejoras necesarias para el personal de tierra antes de la ronda regular de negociaciones el 13 de marzo. Un requisito previo para ello es que el grupo presente una oferta preoptimizada.

El especialista en fibra de carbono SGL Carbon está considerando una escisión de sus negocios de fibra de carbono y compuestos. La empresa, que forma parte del índice de pequeña capitalización SDAX, anunció el viernes por la noche que se están examinando todas las opciones para su división de fibra de carbono, incluida una venta parcial y una venta total.

Los accionistas de Vitesco, el proveedor de automóviles con sede en Ratisbona, se verían peor financieramente con una fusión con el accionista mayoritario Schaeffler que con la anterior oferta pública de adquisición. De acuerdo con los deseos de los consejos de administración de Schaeffler y Vitesco, por cada acción de sus acciones deberían recibir 11,4 acciones de Schaeffler. Esto corresponde a un buen valor de 73 euros. En otoño, Schaeffler ofreció 94 euros en efectivo por cada acción de Vitesco.

La derrota en casa ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga ante el TSG 1899 Hoffenheim no fue bien recibida en el mercado de valores. Los títulos del club de fútbol Westfalia cayeron a su nivel más bajo desde octubre de 2022. A la hora del almuerzo, los títulos se encontraban en uno de los últimos lugares del índice SDAX con un descuento de casi el cuatro por ciento.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ve en riesgo su calendario de vuelos de verano debido al retraso en las entregas del fabricante de aviones Boeing. “No sabemos realmente cuántos aviones obtendremos de Boeing”, dijo el jefe de Ryanair, Michael O'Leary. “Si sólo conseguimos 40, tendremos que anunciar algunos cambios menores en el calendario a finales de marzo”, añadió.

El patrimonio del legendario inversor Warren Buffett tiene reservas de efectivo récord de más de 160 mil millones de dólares. El hombre de 93 años no ve ninguna propiedad de inversión interesante en este momento. En Estados Unidos, sólo hay un “puñado” de empresas que podrían dar grandes pasos para su holding Berkshire Hathaway, y él y otros han tenido sus ojos puestos en esas empresas durante mucho tiempo, según indicó el sábado su informe anual de 2023. Buffett no ve ningún candidato adecuado para invertir en el extranjero. Las ganancias anuales ascendieron a 96.200 millones de dólares, superando el récord de 2021 en 6.300 millones de dólares.

Google ya no permitirá que su software Gemini AI cree imágenes de personas después de mostrar a los usuarios soldados nazis y colonos estadounidenses no blancos. La empresa de Internet admitió que la representación en algunos casos no se corresponde con el contexto histórico. Mientras tanto, Google ha abogado principalmente por la diversidad en la generación de imágenes de IA.

La feria de comunicaciones móviles más grande de Europa, MWC, comienza hoy en Barcelona con innovaciones tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial (IA). En el Mobile World Congress, un total de 2.400 expositores de todo el mundo presentan productos, desarrollos y servicios. Entre los expositores se incluyen Lenovo, Samsung y Huawei, y Apple normalmente se mantiene alejado de la feria comercial.

El proveedor de software bancario Temenos ha designado a tres empresas externas para investigar las acusaciones de fraude. La empresa suiza dijo que esto incluye a Alvarez & Marsal, que se especializa en contabilidad e investigaciones criminales. La semana pasada, Temenos rechazó las acusaciones del inversor estadounidense Hindenburg sobre irregularidades contables en la empresa.

Un medicamento para el asma de hace 20 años redujo significativamente las reacciones alérgicas en personas con múltiples alergias alimentarias graves, dijeron investigadores en un estudio. Está relacionado con el medicamento Xolair, vendido por las compañías farmacéuticas suizas Roche y Novartis, informaron investigadores en una conferencia médica el domingo.

De cara a las elecciones europeas de junio, Meta, la empresa matriz de Facebook, quiere actuar con un equipo de especialistas contra la desinformación y el uso indebido de la inteligencia artificial (IA). “Utilizamos nuestro Centro de Operaciones Electorales para identificar amenazas potenciales y tomar contramedidas en tiempo real”, escribió en un blog Marco Pancini, responsable de las relaciones de la empresa estadounidense con la Unión Europea.