Informe de mercado: los inversores retroceden

Informe del Mercado

Estado: 06/09/2023 22:11

Las persistentes tasas de interés y las preocupaciones sobre la inflación están ganando nuevo impulso debido al actual aumento de los precios del petróleo. Como resultado, muchos inversores también vendieron sus acciones a mitad de semana.

En Wall Street continúa la caída de precios que comenzó el jueves pasado. El reciente aumento de los precios del petróleo, junto con datos económicos mejores de lo esperado, ha vuelto a generar preocupaciones sobre la inflación. El aumento de la inflación podría obligar a la Reserva Federal de Estados Unidos a dejar las tasas de interés en su alto nivel durante un período más largo, desacelerando así una economía ya débil.

Estas preocupaciones le costaron al principal índice Dow Jones un 0,57 por ciento.

Las acciones tecnológicas cayeron aún más. El Nasdaq 100 cayó un 0,88%.

La confianza en el sector de servicios estadounidense mejoró sorprendentemente en agosto. El índice de gerentes de compras del Institute for Supply Management (ISM) subió 1,8 puntos, hasta 54,5 puntos, respecto al mes anterior. Los economistas esperaban que cayera a 52,5 puntos. Así, el valor del índice está por encima del umbral de expansión de 50 puntos por octavo mes consecutivo, lo que indica una expansión de la actividad económica.

La Balanza Comercial de Estados Unidos para el mes de julio también fue ligeramente mejor de lo esperado. El déficit del comercio exterior volvió a aumentar. Aumentó 1.300 millones de dólares respecto al mes anterior, hasta 65.000 millones de dólares. En promedio, los analistas esperaban un déficit mayor de 68 mil millones de dólares. El déficit comercial estadounidense es crónico porque Estados Unidos es un importador neto. El déficit se financia con deuda externa.

El informe económico de la Reserva Federal publicado por la tarde (“El Libro Beige”) apoyó un poco al mercado. Según los reguladores monetarios, la economía estadounidense sólo recientemente se ha desarrollado con cautela. El crecimiento fue moderado en julio y agosto. El aumento de los niveles de precios se ha desacelerado en la mayoría de las regiones de la Reserva Federal. Esto puede interpretarse como otra indicación de que el banco central dejará las tasas de interés sin cambios en la reunión de política monetaria del 20 de septiembre.

Si nos fijamos en la evolución de Wall Street, a mitad de semana la bolsa alemana todavía se comportaba bastante bien. El DAX cerró con una caída del 0,19 por ciento, registrando su cuarto día consecutivo de pérdidas.

“El índice bursátil alemán da la impresión de que los mínimos del verano de 15.450 puntos deberían volver a comprobarse en los próximos días”, dijo el analista de mercado Jürgen Molnar de RoboMarkets. Los compradores llevan varios días en huelga y no hay señales de impulso alcista.

Las estadísticas de pedidos industriales confirmaron el sombrío panorama económico actual. Según la Oficina Federal de Estadística, el sector manufacturero alemán recibió en julio un 11,7 por ciento menos de pedidos que el mes anterior. En promedio, los analistas esperaban una caída de sólo el 4,3 por ciento. Sin embargo, esta fuerte caída se produjo inmediatamente después de un fuerte repunte del 7,6% en junio, que fue algo más pronunciado de lo que se conocía anteriormente. Sobre todo, “algo demasiado grande” en junio pesó sobre el mes siguiente, según los estadísticos.

Aproximadamente una semana antes de la próxima decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), el miembro del Consejo Claes Nott destacó la posibilidad de un mayor ajuste. Le dijo a Bloomberg News que, a la luz de las crecientes expectativas de inflación, era una “decisión difícil” si era necesario otro movimiento de tasas.

Los comentarios de Nott fueron una sorpresa porque los mercados financieros tienden a asumir que las autoridades monetarias suspenderán las tasas de interés. El euro todavía está bajo presión a la luz de los datos económicos actuales de EE.UU. y alcanzó los 1,0724 dólares a última hora de la tarde. Y el precio del oro cayó a 1.917 dólares la onza.

A pesar de las actuales preocupaciones económicas, los precios del petróleo registraron su nivel más alto en diez meses. A última hora de la tarde, el precio del barril (159 litros) de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre era de 90,75 dólares. Las preocupaciones sobre la escasez de petróleo siguen afectando al mercado del petróleo crudo. Y Arabia Saudita y Rusia anunciaron ayer que extenderán los recortes de suministro hasta fin de año.

Las acciones de Amazon perdieron alrededor de un 1,5 por ciento en Nueva York. Según un informe de prensa, el regulador antimonopolio estadounidense, la FTC, quiere presentar este mes una demanda contra las prácticas comerciales del grupo de Internet. La demanda apunta al programa logístico de la empresa y a los precios de los sitios de terceros, y propondrá “soluciones estructurales” que podrían conducir a la disolución de la empresa, según el Wall Street Journal.

T-Mobile US, filial de Telekom, está ampliando sus planes de recompra de acciones. Tras haber liberado previamente 14.000 millones de dólares, el presidente de la empresa, Mike Seifert, quiere liberar otros 19.000 millones de dólares. Esto fue posible gracias al alto flujo libre de fondos (free cash flow), que justificó el proyecto.

Mientras tanto, Deutsche Telekom quiere vender su cuota de mercado sin poner en peligro su posición mayoritaria en T-Mobile US, según anunció DAX en su propio comunicado de prensa. El alcance exacto aún no se ha determinado. A mediados de julio, Deutsche Telekom poseía el 51,4% de T-Mobile US. La filial estadounidense es en gran parte responsable del reciente éxito del grupo alemán y acapara la mayor parte del balance.

Una de las acciones del DAX más fuertes fue Siemens Energy. El banco de inversión británico Barclays catalogó al grupo DAX como “sobreponderado” y tiene un precio objetivo de 19 euros. Según el analista Vladimir Sergievsky, Siemens Energy está infravalorada y subvaluada en el mercado. En general, se muestra escéptico respecto a los fabricantes de turbinas eólicas, como su filial Siemens Gamesa, pero la caída de precios del 50 por ciento en los últimos tres meses no está justificada.

El empresario Klaus Michael Köhne se mostró muy crítico con la gestión de HHLA en Hamburgo y al mismo tiempo manifestó su voluntad de adquirir una mayor participación en la empresa portuaria. “Estoy muy preocupado por el puerto: está mal organizado, mal gestionado, no puede competir con otros puertos marítimos”, afirmó el multimillonario propietario del Hamburger Abendblatt, radicado en Suiza. Hamburg Haven & Logistics AG pertenece en un 69 por ciento a la ciudad de Hamburgo.

Al holding Kühne, que también posee acciones de Hapag-Lloyd y Lufthansa, así como del grupo Kühne+Nagel, le gustaría realizar una inversión mayor. “La terminal portuaria sería una buena opción para eso”, dijo Cohney, y agregó: “Estoy considerando hacer una oferta pública de adquisición formal por la mayoría de las acciones de HHLA, pero sé que la ciudad no encontrará mucha aprobación”. ahora mismo.” Un portavoz del Senado dijo: “Podemos confirmar que el Senado no tiene intención de vender la mayoría de HHLA a inversores privados”.

El Grupo Saudi Telecom adquirió una participación en la empresa española Telefónica. Y como anunció ayer por la tarde la empresa estatal saudí, adquirió una participación del 9,9 por ciento en el Grupo Español de Telecomunicaciones mediante la compra de acciones e instrumentos financieros por valor de 2.100 millones de euros. Esto convertirá a STC en el mayor accionista del grupo. Sin embargo, Telefónica en España forma parte de la infraestructura crítica. El gobierno aún puede impedir una participación de esta magnitud.

El fabricante de vidrios especiales Schott, con sede en Maguncia, quiere sacar a bolsa su división farmacéutica antes de finales de este año. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Frankfurt a finales de 2023. Según una persona familiarizada con el asunto, el volumen de la emisión debería alcanzar más de 800 millones de euros. Schott Pharma fabrica, entre otras cosas, jeringas, ampollas y viales para el sector médico. La división, fundada en agosto de 2022, se beneficia de un fuerte crecimiento en el sector de medicamentos inyectables.