Informe de mercado: Wall Street no puede deshacerse de las preocupaciones sobre las tasas de interés

Informe del Mercado

A partir de: 23 de mayo de 2024 a las 22:18

Aunque el entusiasmo por la inteligencia artificial no ha disminuido tras las cifras de Nvidia, Wall Street sigue plagado de expectativas débiles sobre los tipos de interés. Los valores estándar, en particular, se han debilitado.

Los mercados bursátiles estadounidenses se detuvieron hoy debido a los temores de inflación. La perspectiva de un auge sostenido de la inteligencia artificial anima a los inversores del líder de la industria, Nvidia. Pero la chispa no se extendió al mercado en general.

El índice bursátil Dow Jones cerró en 39.065 puntos, un 1,53 por ciento menos. El índice más amplio Standard & Poor’s 500 perdió un 0,74 por ciento a 5.267 puntos. Las acciones tecnológicas del Nasdaq tampoco alcanzaron nuevamente los máximos históricos. Al final, el índice compuesto perdió un 0,39 por ciento y el Nasdaq 100 perdió un 0,44 por ciento.

Las acciones de Nvidia fueron imparables: cruzaron la marca de los 1.000 dólares por primera vez y finalmente subieron un 9,32 por ciento a 1.037 dólares. El máximo diario fue de 1.063 dólares.

En el último trimestre, el grupo americano generó 26.040 millones de dólares, un aumento del 262 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. El beneficio neto aumentó alrededor de un 600 por ciento, hasta unos 14.900 millones de dólares. Claramente, las cifras superaron las expectativas.

Nvidia espera que sus ventas alcancen alrededor de 28 mil millones de dólares en el trimestre actual, aproximadamente 1,4 mil millones de dólares más que el pronóstico promedio de los analistas. Esto ha aumentado las esperanzas de los inversores en un auge sostenible en la industria de la inteligencia artificial.

“Al principio hubo mucha tensión sobre si Nvidia podría seguir superando las crecientes expectativas, pero lo hizo (…) Pero me preocupa si eso no se desvanecerá después de un tiempo”, dijo Brian Jacobsen. Economista jefe de Anexo Wealth Management.

El experto en inversiones Pascal Koppel de Vontobel Swiss Financial Advisors también pidió cautela y dijo: “Nvidia tuvo grandes cifras, pero vemos por la historia que la exposición a un solo sector es un gran riesgo. Hemos visto lo mismo con muchas industrias: el petróleo y la banca. antes de 2008”.

En cambio, las cosas todavía pintan mal en lo que respecta al cambio de los tipos de interés estadounidenses. Las actas de la última reunión de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos no indican un cambio rápido en los tipos de interés, sino todo lo contrario.

“Las actas de la última reunión de la Reserva Federal publicadas ayer tienen un impacto negativo en el estado de ánimo. Según esto, muchos banqueros centrales todavía están preocupados por el aumento de la inflación y consideran apropiado mantener los tipos de interés en el nivel actual durante un período de tiempo más largo. ”, dijeron los expertos de Market en Index Radar: “Si es necesario, algunos podrían prever un aumento de las tasas de interés”.

En principio, estas declaraciones contenidas en el expediente no son nuevas ni sorprendentes. Desde hace algún tiempo, los máximos representantes del banco no se cansan de subrayar que el objetivo de la Fed del 2,00 por ciento en la lucha contra la inflación aún no se ha alcanzado.

Recientemente, el mercado ha ido retrasando cada vez más sus esperanzas sobre las tasas de interés y ahora espera con ansias cada nueva cifra económica. Después de todo, la Reserva Federal siempre ha declarado que actuará en función de los datos, manteniendo así abiertas todas las opciones. Los mercados de futuros todavía estiman entre un 60 y un 70 por ciento la probabilidad de un cambio de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en sus reuniones de septiembre y noviembre. Algunos analistas dicen que el primer recorte de tipos de interés podría no producirse antes de 2025.

Las acciones de Boeing cayeron un 7,55 por ciento entre las acciones individuales del índice Dow Jones, ocupando así la parte inferior del índice. El director financiero Brian West preparó a los inversores para el hecho de que el fabricante de aviones, que está en crisis, gastará más dinero del que genera en 2024. Una de las razones de esto son los esfuerzos por renovar las instalaciones de producción.

El grupo también enfrenta nuevos desafíos en forma de requisitos de certificación adicionales de China. En este sentido, se han suspendido temporalmente las entregas al país. West dijo en una conferencia de la industria que espera un flujo de caja libre negativo para todo el año. No se esperaba que las entregas aumentaran en el segundo trimestre.

Las acciones de Tesla también cayeron un 3,54 por ciento. El fabricante de coches eléctricos se despide silenciosamente de su objetivo de vender tantos coches como Volkswagen y Toyota juntos. El informe anual de sostenibilidad no incluye el objetivo de aumentar las ventas a 20 millones de automóviles anualmente para 2030.

En 2020, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció al público el objetivo de ventas. “Nuestro objetivo es construir y entregar 20 millones de vehículos anualmente para 2030”, afirmó. En 2023, Tesla entregó 1,81 millones de vehículos en todo el mundo, un aumento del 38 por ciento respecto al año anterior. Hace tres años, Musk se había fijado objetivos de crecimiento anual del 50 por ciento. Ahora ha cambiado su estrategia y se centra en la conducción autónoma como principal motor de crecimiento. Se espera que Tesla proporcione detalles sobre el robotaxi el 8 de agosto.

Aunque el revuelo en torno al tema de la inteligencia artificial (IA) se intensificó después de que el fabricante estadounidense de chips Nvidia informara las cifras trimestrales la noche anterior en Nueva York, el DAX realmente no se movió. Hoy, una vez más se ha ubicado justo por debajo de su máximo histórico de 18.892 puntos, por lo que está a poco más del uno por ciento de distancia.

Al final, el principal índice alemán cerró en 18.691 puntos, un ligero aumento del 0,06 por ciento. El índice MDAX de acciones de mediana capitalización, que no se sospecha que forme parte de la fiebre del oro tecnológico, subió moderadamente un 0,18 por ciento.

Esto significa que el DAX apunta a la marca de los 19.000 puntos y todavía no hay señales de una mayor disposición a vender. “Después del fuerte repunte anterior, el DAX parece estar consolidándose y luego debería continuar subiendo y dirigirse hacia la marca de los 19.000 puntos”, comentó Christian Zoller, experto en tecnología de gráficos de ING.

Los temas que definen el mercado actual vinieron (nuevamente) de Estados Unidos. Sobre todo, los impresionantes resultados trimestrales del fabricante de chips Nvidia, cuyos productos se están beneficiando especialmente del actual auge de la IA. La compañía superó significativamente las expectativas de los actores del mercado financiero en el último trimestre y elevó sus previsiones para el año en curso.

Sin embargo, si bien el cambio de las tasas de interés en Estados Unidos sigue siendo incierto, el Banco Central Europeo reforzó hoy la creencia de los inversores de que se puede esperar un primer recorte de tasas en junio, tal vez de 25 puntos básicos. La decisión de las autoridades monetarias sobre el tipo de interés está prevista para el 6 de junio en Frankfurt. En la eurozona, la inflación se sitúa actualmente en el 2,4% y está cerca del objetivo de los bancos centrales. Sin embargo, los recortes de las tasas de interés ya son un hecho y ya se han incorporado a los precios.

El euro volvió a caer a última hora de la tarde y se cotizaba por última vez a sólo 1,0811 dólares en las operaciones estadounidenses. En su máximo diario, la moneda única costó 1,0861 dólares, según buenos datos de confianza de la zona del euro. El Banco Central Europeo fijó el tipo de referencia en 1,0854 (miércoles: 1,0830) dólares.

El ánimo en las empresas de la eurozona volvió a mejorar en mayo. El índice de gerentes de compras (PMI) global de S&P también subió más de lo esperado e indica crecimiento económico por tercer mes consecutivo. Con el quinto aumento consecutivo, el índice de sentimiento alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2023.

“Esto alimenta la esperanza de que la boyante recuperación continúe en el segundo trimestre”, escribió Vincent Stamer, economista de Commerzbank. Sin embargo, no comparte el optimismo de muchos economistas y del Banco Central Europeo. “Las tasas de interés oficiales más altas del BCE continúan pesando sobre la actividad económica, y el crecimiento real del ingreso de los hogares hasta ahora no ha podido estimular completamente el consumo privado en Alemania, por ejemplo”, escribió Stamer.

Por la tarde le siguieron los datos sobre el sentimiento de las empresas estadounidenses, que también fueron una sorpresa positiva. Si bien los analistas esperaban en promedio un retroceso, subió y en mayo alcanzó su mejor valor en más de dos años. Dada la fortaleza de la economía estadounidense, no se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés rápidamente, lo que dio un impulso al dólar.

La economía alemana creció ligeramente a principios de año. Según datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística, el producto interior bruto aumentó un 0,2 por ciento en los tres primeros meses de este año en comparación con el trimestre anterior. La autoridad publicará los detalles el viernes (8:00 horas). Según información preliminar, el crecimiento fue impulsado por una mayor inversión en construcción -gracias al clima templado- y por el aumento de las exportaciones. Pero el gasto del consumidor privado disminuyó. Sin embargo, a pesar del crecimiento inesperado en el primer trimestre, los economistas no esperan que la economía alemana dé grandes saltos durante todo el año.

El año pasado, Alemania cayó en una ligera recesión con una caída de precios ajustada del 0,2 por ciento. La economía más grande de Europa ha sentido los efectos de la desaceleración de la economía global, así como un aumento temporal de los precios de la energía y un rápido aumento de las tasas de interés. Las empresas también se quejan de mucha burocracia.

El consejo de supervisión del grupo votó el jueves en contra del voto del Workers Bank a favor de una empresa conjunta siderúrgica con el holding energético del multimillonario checo Daniil Kretinski. El grupo MDAX anunció por la tarde después de la reunión del consejo de supervisión que la decisión se tomó con el segundo derecho de voto del presidente del consejo de supervisión, Siegfried Russwurm.

EPCG Holding Company adquirirá inicialmente el 20% de las acciones de la división siderúrgica. Se espera que el acuerdo se complete en el actual año financiero 2023/24 (a finales de septiembre), sujeto a cualquier aprobación oficial. IG Metall y los comités de empresa acusaron anteriormente al director general Miguel López de falta de transparencia durante una manifestación frente a la sede de la empresa en Essen y pidieron un concepto claro. Temen recortes de empleos y cierres de sitios. López se había enfrentado previamente a varios miles de empleados que protestaban y había promovido la empresa conjunta de acero planeada.

“Sin recortes no funcionará”, afirmó el gerente, acompañado de fuertes abucheos y silbidos, en el mitin frente a la sede de la empresa en Essen. Sin embargo, no debería haber ninguna duplicación por razones operativas. La industria siderúrgica necesitará mucha más energía en el futuro tras pasar a una producción más respetuosa con el clima. Por eso Kretinsky debería unirse a la empresa siderúrgica.

Las ventas del grupo de marketing de entradas y organizador de conciertos CTS Eventim aumentaron en los tres primeros meses un 11,6 por ciento hasta 408,7 millones de euros, y su resultado operativo ajustado (Ebitda) aumentó en un tercio hasta 92,2 millones de euros. La empresa no sólo experimentó un crecimiento operativo dinámico y sostenido en el primer trimestre, sino que también logró con éxito la adjudicación de varios contratos para importantes eventos deportivos, afirmó el director general Klaus Petersholenberg. “La compra de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de Los Ángeles 2028 es un impulso adicional a nuestra ya exitosa entrada en el mercado norteamericano”.

El fabricante de envases Gerresheimer está ampliando su negocio farmacéutico con la adquisición del grupo italiano Bormioli Pharma. Hoy Gerresheimer valora la empresa en 800 millones de euros. Con la adquisición, la dirección en torno al director general Dietmar Siemsen quiere aumentar el crecimiento y la rentabilidad. La empresa confirmó sus expectativas para el actual año fiscal 2023/24 (hasta finales de noviembre). Los inversores celebraron la compra con un aumento de precio de más del 13 por ciento, lo que convirtió a la acción en líder del MDAX.

La débil demanda tras la pandemia del coronavirus provocó el año pasado una caída de los beneficios del fabricante de ordenadores personales Lenovo. En el año fiscal que finalizó en marzo, las ventas cayeron un ocho por ciento a 56.900 millones de dólares y el beneficio neto cayó un 37 por ciento a 1.100 millones de dólares. Pero de enero a marzo, el grupo chino registró un crecimiento por segundo trimestre consecutivo. Los ingresos aumentaron un nueve por ciento a 13.800 millones de dólares y el beneficio neto aumentó un 118 por ciento a 248 millones de dólares.