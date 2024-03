Informe de prensa: Fritz Weber en la residencia de ancianos

El otoño pasado, Fritz Weber tuvo que despedirse de su hermano Elmar Weber. El actor falleció inesperadamente a la edad de 79 años. Ahora también debería haber mucho interés en la estrella de For Heaven's Sake. Como informó Bild, Fritz Weber estuvo varios días en una residencia de ancianos en la Alta Baviera.

La pérdida de su hermano no sólo pasó factura a este hombre de 82 años, sino que también tuvo que afrontar varios problemas de salud en los últimos años. No fue hospitalizado hasta finales de 2023 debido a una intoxicación sanguínea. Anteriormente había padecido cáncer.

Según Bild, se considera que ha completado su tratamiento y ya no recibe medicación. Aunque está mentalmente en forma, sabe hacer llamadas telefónicas y recibe visitas con gusto, su cuerpo está muy débil. Este hombre de 82 años, que hasta hace poco utilizaba una silla de ruedas, ya no podía levantarse por sí solo.

Su esposa Susan Kellerman no abandona actualmente el lado de la estrella de televisión. La mujer de 49 años temía desde hacía mucho tiempo la muerte de su marido. “No sé cuántas veces me he despedido de Fritz en los últimos años”, dijo a Bild en el invierno de 2023. “La esperanza y el miedo también requieren mucha energía”. Muchos años y desde 2020 casados. Tienen una hija juntos, Philippa, que tiene doce años.