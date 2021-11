Informe: el FC Barcelona se plantea poner fin al contrato con Samuel Umtiti

Puedes comprobar lo que quieras … Tiene el contrato más grande que jamás podrá conseguir y lo sabía desde el principio. Y poco o nada tiene que hacer para ganar millones de grasa.

Ha dejado claro que no quiere aparecer en otro club, la cesión está fuera de la mesa y también se mueve.

No es un discapacitado atlético, ya que entrena con él, está en el equipo … simplemente no tiene ganas de pasar el rato. Pero este es un riesgo que debes tomar como club. No se niega, simplemente no trae lo que se espera de él en el césped … tjo, desgracia.

En 2023, cumplirá 30 años, es un millonario infinito y pensará detenidamente si debería renunciar. Tiene suficiente dinero.

El contrato solo puede rescindirse si le ofrece la cantidad de dinero adecuada. Entonces vale la pena. Pero esta sería una cantidad mayor de una sola vez. Tal vez sea mejor quedárselo y dejar que entrene con nosotros siempre que no sobrecargue el entorno del equipo.

Así es en el deporte profesional, a veces te encuentras con un profesional que piensa, con el gran contrato en el bolsillo, está al final de su carrera y solo quiere rescindir su contrato … Por supuesto, yo no hago el jugador más elegante, pero eso es todo.