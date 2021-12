Informe: Zelda: Breath of the Wild 2 va por buen camino

esperar La leyenda de Zelda: Breath of the Wild 2 continuo. Algunos esperaban una nueva promoción o al menos un adelanto de los premios del juego, pero no había nada nuevo que ver.

Pero eso no debería molestarle, porque el desarrollo va bien y, en general, esperamos un 2022 “emocionante” en Nintendo.

Nintendo está tramando algo

Al menos eso es lo que dijo Bear Schneider de IGN en el último juego de IGN.notación de audio (vía JuegosRadar).

“Parece que Nintendo tendrá un muy buen año el próximo”, dice. “Ojalá no hubiera grandes cosas [bei den Game Awards] No lo tome como una señal de que Breath of the Wild podría retrasarse o que no tienen otras cosas, porque parece que … la gente de Nintendo está muy entusiasmada con el 2022 “.

Además de la secuela de Breath of the Wild, también es para el próximo año. Pokémon Leyendas: ArceusY Bayonetta 3Y Campamento de reinicio de Advance Wars 1 + 2Y Splatoon 3Y Kirby y la tierra olvidadaY Mario + Rapids: chispas de esperanzaY estrategia triangular Y Monster Hunter Rise: Sunbreak Anunciado.

Recientemente, Nintendo ha estado en junio Se ha lanzado un nuevo avance del juego.

Este contenido está alojado en una plataforma externa, que solo lo mostrará si acepta las cookies de orientación. Habilite las cookies para verlas.

Administrar la configuración de cookies

Notas sobre la nueva mecánica del juego

Mientras tanto, tres nuevas patentes de Nintendo nos dan una idea de las nuevas capacidades que Link podría tener en la secuela.

Estas tres patentes (a través de reactor de juego) varias habilidades, por ejemplo, la función de rebobinado que utiliza Link para manipular el entorno. Esto significa que el curso temporal de todo el entorno no se invierte, solo se invierte la trayectoria de un objeto.

La segunda patente se relaciona con una habilidad que le permite a Link trepar, cruzar el techo y subir al nivel superior. La superficie no debe ser demasiado empinada y no debe haber obstrucciones.

La patente número tres se refiere nuevamente a la asociación en caída libre. Parece que puede tomar diferentes posiciones aquí y disparar a los oponentes.

Una fecha fija para el final del juego. Nisht Breath of the Wild 2 Será llamado, aún no determinado.