Intenso recorrido en canoa por Argentina por la protección del medio ambiente | Mundo | DW

De hecho, Juan Camellia tiene poca implicación en el juego. El hombre de 32 años ha mantenido su canoa durante seis años, ocasionalmente viajando por Río Paraná y acampando en la naturaleza. Ahora es uno de los 70 conductores que han causado revuelo a través de una fantástica campaña por la protección del medio ambiente en Argentina.

Camelia dice: “Nunca he viajado por esta ruta en mi vida. La mayoría de nosotros nunca ha sido así.

Los perros también participaron en la caravana en canoa por el Delta del Paraná

Los biólogos también cuentan con Sprotex, abogados y médicos. El piragüista más joven tiene 20 años, el más grande 75. Chileno. Camellia y sus colegas quieren que finalmente se apruebe la llamada “Ley de protección de los humedales”. Protegerá, conservará y utilizará de manera sostenible las tierras pantanosas.

Grandes cumplidos para los activistas ambientales.

Esto se debe a que los efectos de la sobreexplotación y el cambio climático no se pueden encontrar en ningún otro lugar de Argentina, ni siquiera en el delta del río, que se curva casi 5.000 kilómetros desde Brasil a través de Paraguay hasta la desembocadura del Río de la Plata en Buenos Aires. . Con una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados, alberga unas 700 especies de plantas y animales. Un ecosistema único que es muy peligroso.

Durante 15 años, el delta del Paraná fue incendiado con regularidad y se quemaron pantanos. Los marineros protestan

“Los humedales regulan el medio ambiente aquí, y si son bajos, los efectos del cambio climático en el delta serán severos”, dice Camilla, quien se desempeña como científica de la comunicación en la Universidad de Rosario.

Es por eso que hace casi un año surgió la idea de remar desde Rosario a la capital Buenos Aires en canoa una semana – para enfocarse en los pecados del medio ambiente – y vincularlo a la campaña en las redes sociales.

“Todos los que nos vieron nos aplaudieron y animaron. Ni siquiera se acercaron a nosotros una vez. Nos dieron pastel, dulces y agua”, dijo Camellia. “Pero muchos dijeron: ‘Eres bueno haciendo esto, pero no tiene sentido. Los políticos no te escucharán de todos modos”.

Los conocedores marchan al Congreso

Ivo Perugino también quiere que finalmente cambie. Perugino ha estado con la organización de protección ambiental “Multisectorial Humetals” desde el primer día, organizando el recorrido. Según él, el recorrido en canoa no terminó en el Río de la Plata en Buenos Aires, sino que continuó lanzando botes al Congreso sobre sus hombros.

Allí, activistas ambientales entregaron una petición a los políticos del Ministerio de Agricultura, que cuenta con el apoyo de 380 organizaciones sociales: para que finalmente se suspenda la ley por varios meses en el Congreso, y por oposición de la agroindustria.

Canoistas marchan en congreso en Buenos Aires con grupos ambientalistas

“No se obtienen derechos mendigando de rodillas en Argentina, pero no se obtienen derechos saliendo a la calle y exigiéndolos. Bueno, en este caso, en el agua”, dice Perugino. “Acampamos en los puentes durante siete días para detener la exportación de productos agrícolas a Brasil y Uruguay, pero notamos que no nos acercábamos a los políticos. Entonces la idea de llevar la canoa al Congreso para conducir Buenos Aires. Ayers”.

El delta del Paraná se está secando

Como el tamaño de Paran ha caído a su nivel más bajo en medio siglo, uno puede ver cuánto tiempo pasa por el hecho de que no es posible expresar la fuerza de un juego como este.

Sin agua: Un puñado de Río Paraná el 8 de julio cerca de Rosario

Este es el resultado de una política agrícola que, según los críticos, será rentable antes que la protección del medio ambiente. Las topadoras igualan millones de hectáreas de bosque para la ganadería y el cultivo de soja, la mejor exportación de Argentina. Sin embargo, más agricultura significa más consumo de agua. Mientras que el 80 por ciento del delta del Paran estaba anteriormente bajo el agua, ahora es solo el 20 por ciento.

“La situación alrededor del delta es muy compleja y casi desesperada. Es históricamente significativa y el río actualmente tiene muy poca agua. Los animales y las plantas se ven afectados, lo que a su vez representa un riesgo para la salud pública”, dijo Perugino. “Es un desastre ambiental, solo quedan unos pocos pantanos más. Ningún gobernador, ningún político se preocupa realmente por eso”.

Pequeña asistencia del gobierno durante accidentes de incendio

Protección del medio ambiente: no es solo un problema cuando se trata de humedales. También hay otros ejemplos. Y la sociedad civil siempre ha estado comprometida y comprometida. Cuando casi medio millón de hectáreas de bosque fueron quemadas en Argentina el año pasado, indirectamente como resultado del incendio, Perugino y sus colegas golpearon a cientos de voluntarios en dos días para apagar el fuego cerca de Rosario.

“Los políticos se preocupan más por los intereses de la industria agrícola que por la población” – Ivo Perugino

Financian dispositivos a través de una campaña de donación rápida. ¿Y el estado? “Nos enviaron 15 bomberos y dos bomberos, que no trajeron casi nada. Respiramos un año en Rosario, que es cinco veces más tóxico de lo que el cuerpo humano puede soportar. Fuego”, dice Perugino.

Grandes sanciones medioambientales

Llevar a los bomberos tras las rejas es obra de Enrique Violin. El abogado se especializa en derecho ambiental, un trabajo que no es particularmente popular en Argentina. Viale dice: “La zona más impune de Argentina es el medio ambiente. Si robas pan en Argentina, las consecuencias criminales son peores que si prendes fuego y destruyes miles de hectáreas de bosque. Nadie estaba detrás de los cables”.

Viale ni siquiera se imagina trabajando como abogado tradicional, razón por la cual fundó la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales en 2004. La caravana de canoas fue un “acto heroico” para él, pero sobre todo el campo no tenía ganas de luchar solo al aire libre para salvar la naturaleza.

“En los últimos años, los jóvenes, especialmente en las áreas metropolitanas, han salido a las calles para proteger el medio ambiente. Es maravilloso porque muy pocos de nosotros hemos hecho campaña antes”, dice. Pero en Argentina aún está en pañales porque no se pueden ganar las elecciones.

La protección del medio ambiente está muy por debajo de la agenda de los políticos

“Grandes sectores de la política aún no comprenden el problema. Todavía ven la protección ambiental como uno de los últimos en la lista de prioridades. Para ellos es un punto ciego y no necesita ser discutido”, dice. “Dicen que primero tenemos que resolver el problema social, y no les importa el hecho de que la pobreza y la contaminación ambiental vayan de la mano”.

Otro ejemplo de esto es el desastre ambiental cerca de San Juan en 2015, cuando millones de litros de solución de cianuro se filtraron a una mina de oro y contaminaron el agua potable. Gracias a Viale hay una nueva ley de minería, las minas ahora se cerrarán en caso de graves violaciones ambientales.

Según Enrique Viale, la legislación para proteger los humedales es un paso tardío hacia la conservación de la naturaleza. “Los políticos y empresarios están destruyendo estas áreas para crear áreas residenciales para los ricos y venderlas con el lema ‘Vivimos en la naturaleza’. Es hora de acabar con esta locura extractora”.