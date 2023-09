Interferir en las relaciones con China

DrEl gobierno taiwanés ha criticado al empresario estadounidense Elon Musk por interferir en las tensas relaciones entre la isla y China. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, dijo en la plataforma X (anteriormente Twitter) que su país no está en venta y escribió: “¡Escuchen, Taiwán no es parte de la República Popular China y ciertamente no está en venta!”.

Wu objetó una declaración hecha por Musk durante una conferencia de tecnología en Los Ángeles. El empresario que dirige el fabricante de automóviles Tesla y la empresa aeroespacial Space [Pekings] La política tiene como objetivo unificar Taiwán con China. Desde su perspectiva, probablemente sea como Hawaii o algo similar, como una parte integral de China que no es parte arbitraria de China, principalmente porque. . . “La Flota del Pacífico de Estados Unidos ha utilizado la fuerza para impedir cualquier esfuerzo de reunificación”.

De hecho, las tensiones entre China y Taiwán han aumentado significativamente en los últimos años. Los aviones de combate chinos invaden periódicamente el espacio aéreo taiwanés y la marina china está realizando maniobras cerca de la isla. El Ministerio de Defensa de Taipei dijo el jueves que había registrado 68 aviones del Ejército Popular de Liberación y 10 barcos alrededor de su costa. En comparación con eventos anteriores, este es un número bastante alto. 40 aviones chinos entraron en la zona de defensa aérea en el sur de Taiwán.

Como resultado de la visita de políticos estadounidenses a Taiwán, Beijing ha restringido severamente el acceso a la isla para proyectar allí su poder. Al mismo tiempo, Washington ha prometido repetidamente apoyo a Taiwán en caso de un ataque chino y también ha comenzado a proporcionar ayuda militar.

El ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Wu, a su vez, se dirigió a Musk y le pidió que pidiera a los dirigentes de Beijing que “abrieran Y añadió: “Tal vez piensa que prohibirlo es una buena política, como cerrar Starlink para frustrar las represalias de Ucrania contra Rusia”.

Se refería a la solicitud del ejército ucraniano, que se conoció en relación con la biografía recién publicada de Musk, de activar la red de satélites Starlink en la ciudad costera de Sebastopol en Crimea el año pasado para apoyar el ataque contra los rusos. La flota está ahí. Tanto Musk como el autor Walter Isaacson comentaron esto para aclarar que Musk no cerró la red, sino que no quería expandirla para, como explicó, evitar una mayor participación en la guerra.

Para el fabricante de coches eléctricos Tesla, liderado por Musk, China es un importante mercado de ventas. Viajó repetidamente al Reino Medio para hablar sobre las condiciones del mercado allí.