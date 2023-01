Investigadores descifran los misterios sobre los huesos de los caídos

De hecho, los notables locales no tenían interés en detener el trabajo, escribieron los investigadores: se podría hacer una “pequeña fortuna” con no menos de 1,7 millones de kilogramos de huesos en el suelo. Porque alrededor de 1833 comenzó el auge de la industria azucarera en Bélgica y el resto de Europa. Como resultado, la remolacha azucarera expulsó a las papas y los cereales de los campos, particularmente en el área de Waterloo. En cuanto al cultivo de remolacha, los agricultores tenían que labrar el suelo más profundo que otros cultivos. Mientras lo hacían, explicaron los investigadores, inevitablemente encontraron restos humanos y fosas comunes.

Wilkin le dijo al periódico que él mismo no podía creer lo que encontraron: “la respuesta a una pregunta abierta de los últimos doscientos años”. Esto fue posible porque muchas de sus fuentes primarias no habían estado disponibles previamente para otros investigadores. Los archivos de la sociedad, por ejemplo, no están en ninguna base de datos digital. Cualquiera que no trabaje en los Archivos del Estado belga, como él mismo, no tendrá prácticamente ninguna posibilidad de descubrir los informes. Además, tienes que hablar algunos idiomas para recopilar todas las pistas, dice Wilkin.