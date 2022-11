Invitación a un trago: he aquí por qué Caroline Harforth dejó a Kate Winslet

La directora y actriz Caroline Herfurth habló con Barbara Schonberger sobre un encuentro incómodo con Kate Winslet.

En el podcast “With a Woman’s Waffles”, Herfurth cuenta cómo una vez fue rechazada por una actriz de Hollywood.

Winslet la invitó a tomar una copa, pero por alguna razón ella se negó.

Caroline Herforth estaba con Bárbara Schönberger en su podcast al invitado En la conversación, la mujer de 38 años habló, entre otras cosas, de los percances que en realidad le sucedieron en sus viajes al mundo de Hollywood. Dijo que la directora alemana Caroline Link una vez la invitó a los Oscar, pero ella olvidó sus lentes. Herforth quien luego tuvo problemas para seguir lo que sucedía en el escenario en el gran concierto.

“Cosas así me pasan a menudo. Una vez me pasó kate winslet Me preguntaron si no quería tomar uno más y tenía cistitis y me dije: “Alcohol y cistitis, no funciona”. Por eso rechacé cortésmente y le conté públicamente a la estrella de “Titanic” sobre su problema de salud.

Caroline Herforth elogia a Kate Winslet

“Me miró como si fuera un completo extraño y luego se fue”, recuerda Herforth, riendo. “Realmente me golpeé la cabeza contra la pared, ¿cómo pude ser tan estúpido para no tomar una copa con Kate Winslet?”.

Pero, ¿de qué estás hablando con una estrella de Hollywood así?, pregunta Schonberger a la actriz. “No me importa”, responde Herfurth, “no quiero hablar en absoluto, solo quiero escuchar”. “Quiero sentarme a su lado, inhalar su aroma, soy una cacería”, bromea, delirando sobre su colega: “Qué mujer más loca y qué actriz más loca”. Le gustaría reunir a un montón de estrellas como Jennifer Aniston, Tom Hanks y Julia Roberts alrededor de una mesa y simplemente escuchar “lo que se dicen unos a otros”, concluye Herforth.

Caroline Herfurth es conocida por un amplio público en este país a través de la serie “Fack ju Göhte”. Sin embargo, la actriz también celebró el éxito mundial con su papel en la adaptación literaria de Tom Tykwer ‘Perfume – The Story of a Murderer’. En 2008 protagonizó junto a Kate Winslet The Reader. Desde 2016, Herfurth ha dirigido largometrajes como “SMS für Dich”, “Sweethearts” o “Beautiful”. Recientemente, lanzó la comedia “Einfach malwas schönes”.

