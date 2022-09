iOS 16 y watchOS 9: Apple lanza actualizaciones para iPhones y relojes

Apple lanzó dos actualizaciones importantes del sistema operativo el lunes por la noche: iOS 16 y watchOS 9 ahora se pueden descargar en la versión final a través de una actualización de software integrada.

iOS 16 es compatible con todos los modelos de iPhone a partir de 2017, desde el iPhone 8 y el iPhone X. La nueva versión del sistema no funciona en la primera generación de iPhone 7 (Plus), 6s (Plus) y SE. watchOS 9 no es compatible con Apple Watch Series 3, Series 4 es el nuevo requisito mínimo. Para instalar watchOS 9, el iPhone complementario ya debe ejecutar iOS 16. Cualquiera que tenga un reloj nuevo pero un iPhone antiguo que ya no tenga iOS 16 puede importar la actualización del reloj inteligente.

La pantalla de bloqueo del iPhone se puede cambiar

iOS 16 permite una amplia personalización de la pantalla de bloqueo del iPhone: los usuarios pueden configurar imágenes de fondo que cambian automáticamente con diferentes efectos y usar widgets, y también pueden cambiar la fuente y el color del reloj. También es posible crear múltiples pantallas de bloqueo y cambiar entre ellas, también junto con el modo de enfoque.

Además, la actualización introduce varias innovaciones en aplicaciones y servicios. Esto incluye una opción para editar y eliminar iMessages después, así como retrasar el envío de correos electrónicos usando Apple Mail y crear carpetas inteligentes para la recopilación de notas. iOS 16 también presenta la función antispyware “Lockdown” de Apple y admite el inicio de sesión sin contraseña con claves de acceso. En Salud, los usuarios pueden crear una lista de medicamentos e iniciar sesión; Apple Watch también ayuda con eso.

Una nueva característica en todos los iPhones es la aplicación “Fitness”, que tiene como objetivo que las personas cierren el ciclo de ejercicio y recopila datos de actividad a través de sensores de iPhone, así como entrenamientos en otras aplicaciones habilitadas para HealthKit.

Herramientas directamente en la pantalla de bloqueo: solo falta la pantalla siempre activa en el iPhone.



Apple tiene la intención de agregar algunas funciones, como la biblioteca de fotos compartida de iCloud y el soporte para el estándar de hogar inteligente Matter en una fecha posterior.





watchOS 9 con funciones deportivas y de ahorro de batería

La nueva versión 9 de watchOS agrega un modo de ahorro de energía que, según Apple, puede duplicar la duración de la batería del reloj. Para hacer esto, muchas funciones están desactivadas o restringidas, desde la pantalla siempre encendida inactiva hasta mediciones limitadas del ritmo cardíaco, por ejemplo, Wi-Fi y conexiones móviles limitadas. Lejos del iPhone complementario, los mensajes nuevos pueden llegar una hora tarde.

La nueva brújula con coordenadas y la función retrógrada también están disponibles sin el Apple Watch Ultra.

La actualización de watchOS también incluye tres carátulas de reloj nuevas, varias carátulas de reloj antiguas actualizadas y desbloquea carátulas de Nike para todos los relojes.

El Apple Watch Series 5 también tiene una nueva aplicación de brújula que le permite establecer puntos de referencia. La función inversa asistida por GPS debe conducir al punto de inicio del recorrido a través de la ruta tomada (de la serie 6). Apple ha introducido estas funciones de manera destacada con el nuevo Apple Watch Ultra, y funciona de la misma manera en todos los demás relojes, incluidas las nuevas complicaciones de esfera.

watchOS 9 también mide las fases de sueño y permite una personalización completa de los campos de datos para los entrenamientos, admite zonas de frecuencia cardíaca y, por primera vez, le permite crear sus propios módulos de entrenamiento, como intervalos.

iPadOS 16 y macOS 13 estarán disponibles en octubre

iOS 16 y watchOS 9 deberían eliminar una larga serie de agujeros de seguridad, y es probable que Apple publique los detalles pronto. Con iOS 15.7, también se está trabajando en una nueva versión de iOS 15. Apple aún no ha anunciado si la versión anterior del sistema operativo también recibirá más actualizaciones de seguridad.

Por primera vez, Apple detalla la fecha de lanzamiento de iOS 16 y iPadOS 16: el sistema operativo iPad permanecerá en prueba beta por ahora y solo se lanzará como versión 16.1 en octubre, posiblemente en paralelo con macOS 13 Ventura. Quizás el motivo del retraso sean los importantes problemas de estabilidad del iPad con la innovación central “Stage Manager”. En el pasado, el fabricante solo ofrecía actualizaciones de macOS después de las principales actualizaciones de iOS.







