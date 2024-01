Israel bombardea objetivos en el Líbano: el Primer Ministro advierte sobre una “explosión masiva”

Página principal Política

de: Felix Bussjaeger, Badretin Bulukbasi

el presiona divide

Continúan los combates entre Israel y Hezbolá en la frontera libanesa. La guerra parece más probable. Ticker de noticias.

brazos el agitación Encontrado en la Franja de Gaza: El ejército israelí informa sobre el equipamiento de élite.

el Encontrado en la Franja de Gaza: El ejército israelí informa sobre el equipamiento de élite. El peligro de la guerra En el Líbano : Israel cree que una acción militar es posible gracias a Hezbolá

En el : Israel cree que una acción militar es posible gracias a Hezbolá Ataques de Líbano : Hezbollah afirma haber atacado nuevamente al ejército israelí

de : Hezbollah afirma haber atacado nuevamente al ejército israelí La información aquí procesada es sobre la guerra en Israel y la Franja de Gaza. Provienen de medios y agencias de noticias locales e internacionales. Gran parte de la información no se puede verificar de forma independiente. También mantenemos la transparencia en estos casos.

Actualización del 6 de enero a las 16:33 horas: Durante una visita al Líbano, el coordinador de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió detener la escalada ante la tensa situación en la frontera con Israel. Borrell escribió el sábado después de la reunión en la plataforma X (anteriormente Twitter) que había acordado con el primer ministro libanés en funciones, Najib Mikati, trabajar diplomáticamente para reducir la escalada y la estabilidad a largo plazo. Advirtió en otro post que debe haber una solución política.

Según la Agencia Nacional de Noticias, Borrell advirtió que el Líbano no debería verse arrastrado a un conflicto regional con Israel. No habrá ganadores, dijo, dirigiéndose también a Israel. Mikati dijo durante la reunión que cualquier ataque importante en el sur del Líbano llevaría a la región a una “explosión total”.

Guerra en Israel: el líder de Hamás envía una solicitud al Secretario de Estado de EE.UU.

Actualización del 6 de enero a las 14:06 horas: La situación en Oriente Medio sigue siendo tensa. Ahora el líder de Hamás ha pedido al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que aproveche su viaje de una semana por Oriente Medio para poner fin a lo que llamó la “agresión” israelí. Ismail Haniyeh dijo en su mensaje en vídeo que el apoyo estadounidense a la operación israelí en Gaza “causó masacres y crímenes de guerra sin precedentes contra nuestro pueblo”.

“nosotros […] Espero que esta vez se centre más en poner fin a la agresión. [und] Haniyeh dijo: “Se centrará en ocupar todas las tierras palestinas”.

Antes de la guerra en Israel: una historia del conflicto palestino-israelí en imágenes Ver la serie de imágenes

Israel responde a los ataques de Hezbollah desde el Líbano: atacando varios objetivos

Actualización del 6 de enero a las 13:03: Tras el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá desde el Líbano, Israel respondió al incidente llevando a cabo una serie de ataques en el sur del Líbano. El ejército israelí dijo que sus aviones de combate bombardearon varios sitios dirigidos por Hezbollah en las áreas de Aita al-Shaab, Yaroun y Ramiya. Añadió que los objetivos incluían un sitio de lanzamiento y edificios militares.

El secretario estadounidense Blinken en un viaje a Medio Oriente: la guerra de Israel y las cuestiones de seguridad regional como temas

Actualización del 6 de enero a las 11:34 a. m.: La situación en Oriente Medio se ha vuelto más tensa en los últimos días debido a la reciente escalada en la guerra de Gaza. En respuesta, varios políticos anunciaron viajes a la zona de la crisis. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha llegado ya a Turquía antes de su nuevo viaje por varios países de Oriente Medio. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que el país desempeña un papel fundamental a la hora de abordar las cuestiones de seguridad regional, incluida la prevención de que el conflicto se extienda a Gaza.

El resto del viaje se centrará en los esfuerzos diplomáticos en el conflicto de Oriente Medio. Blinken quiere detenerse en Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, además de Israel, Cisjordania y Egipto.

Armas de Hamás encontradas en la Franja de Gaza: equipo probablemente propiedad de un grupo de élite

Actualizado el 6 de enero a las 10:22 a. m.: Según el ejército israelí, en la Franja de Gaza se encontró equipo militar que se cree pertenece a las fuerzas de élite de Hamás. Según el informe, las armas estaban almacenadas en bolsas que llevaban el logotipo de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA). La información de las FDI no se puede verificar de forma independiente.

El ejército israelí también encontró proyectiles RPG, armas Kalashnikov y municiones en edificios cercanos. Además, según el ejército, varias células de Hamás fueron atacadas.

Misiles del Líbano en una “respuesta inicial” al asesinato del líder de Hamás

Actualización del 6 de enero a las 9:27 a. m.: alto Reuters Hezbollah disparó 62 cohetes contra un punto de observación israelí la madrugada del sábado en una “respuesta inicial” al asesinato del segundo líder de Hamas la semana pasada. Esto fue traído por los británicos. guardián.

El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que el asesinato cambió la naturaleza del conflicto entre Hezbollah e Israel. Advirtió que la respuesta era “inevitable” y generó temores de una mayor escalada en la guerra israelí.

Después de los combates con Hamás en la Franja de Gaza: Israel no ve una hambruna inminente

Actualización del 6 de enero a las 8:40 a. m.: Mientras las organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza hablan de una hambruna inminente debido a la guerra israelí, el ejército israelí presenta la situación de otra manera. “Según nuestra evaluación, basada en nuestras conversaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, hay suficiente comida en la Franja de Gaza”. Elad Goren, de la autoridad responsable de gestionar el trabajo gubernamental en la Franja de Gaza, dijo el viernes Agencia de noticias alemana.

“También estamos viendo un mejor acceso al agua y a los alimentos”, continúa el informe. Al mismo tiempo, hay un llamado: para que llegue más ayuda a la Franja de Gaza controlada por Hamás, las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda deben aumentar “urgentemente” su capacidad para recibir y distribuir ayuda.

Otro ataque con misiles desde el Líbano: Israel dispara contra células terroristas

Actualizado desde el 6 de enero a las 8:10 a. m.: Según el ejército israelí, se dispararon unos 40 cohetes desde el Líbano contra la zona del Monte Meron, en el norte de Israel. Desde hace algún tiempo se teme una nueva escalada de violencia en la guerra en Israel; tras el asesinato de un líder de Hamás en Beirut, la situación volvió a empeorar.

Actualmente no hay informes de víctimas en el actual ataque con misiles contra Israel. Según el ejército israelí, una célula terrorista fue atacada en el sur del Líbano y fue responsable de algunos de los lanzamientos de cohetes.

Combates más intensos en la guerra de Israel: además de Hamás, la atención se centra en el frente libanés

Primer informe del 6 de enero a las 7:17 a.m.: Tel Aviv/Beirut – En la guerra de Israel, los intensos combates se limitan, por ahora, a la Franja de Gaza. El ejército israelí y el movimiento palestino Hamás están enfrascados en una amarga lucha allí, pero hay otro frente que se ha centrado cada vez más durante semanas. Hezbolá, en el sur del Líbano, ataca casi a diario ciudades, asentamientos e instalaciones militares israelíes en el norte de Israel. Decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Parece que la paciencia de Israel pende de un hilo.

¿Escalada en la guerra israelí? Israel cree que una acción militar es posible gracias a Hezbolá

Israel quiere permitir el regreso de los residentes evacuados, pero esto no es posible a la luz de los ataques con misiles lanzados por Hezbolá. El país sigue esperando una posible solución diplomática, especialmente a través de la mediación estadounidense. Sin embargo, si esto no se logra, dijeron a la radio funcionarios israelíes anónimos. Noticias de CannesEs posible que estalle una “guerra limitada” en la frontera. Los funcionarios advirtieron que Israel está “al borde del agotamiento” a la hora de encontrar una solución diplomática. Hezbollah aún no ha mostrado ninguna disposición a encontrar una solución.

Según medios israelíes, el ministro de Defensa, Yoav Galant, dijo algo similar. Habló de “dos alternativas”. La primera es “la opción diplomática en la que estamos trabajando activamente”. Está previsto que se reúna pronto con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para discutir esta cuestión y que los residentes israelíes puedan regresar a sus asentamientos. Gallant advirtió que aunque se prefería la opción diplomática, existía la posibilidad de que fuera necesaria una intervención militar. “El tiempo se acaba”, dijo Gallant.

Ataques desde el Líbano: Hezbollah afirma haber atacado nuevamente al ejército israelí

Mientras tanto, Hezbollah continúa sus ataques a pesar de la crítica situación. El viernes (5 de enero), el grupo proiraní dijo que atacó el sitio militar israelí “Barkat Risha” con misiles Burkan y bombardeos de artillería, según informó la Corporación de Radio y Televisión de Hezbollah. Los campos mencionado. Hezbollah también atacó un punto de reunión del ejército israelí cerca del sitio “Al-Dhahirah”. La emisora ​​habló de pérdidas por parte israelí. La información no se puede verificar de forma independiente. (CAMA Y DESAYUNO)