James Morrison: el cantante británico lamenta la muerte de su esposa Jill Catchpole († 45) | entretenimiento

El cantante británico James Morrison (39 años, “You Give Me Something”) lamenta la muerte de su esposa. Según medios británicos, Jill Catchpole (45 años) fue encontrada muerta el viernes en la casa que compartían en Whitminster (a unos 180 kilómetros al oeste de Londres).

Para un músico, el mundo se derrumba como “ correo diario“Ha estado con la madre de sus hijas Elsie (15) y Ada (5) desde que tenía 17 años”, informó.

Una relación fuerte en la que la familia ha pasado por mucho. Las hijas nacieron en las circunstancias más difíciles: Elsie tenía el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello; Ada nació 13 semanas antes de tiempo.

James Morrison ahora estaba solo con sus hijas Elsie y Ada. Foto: Imágenes falsas

Las circunstancias que rodearon el nacimiento de la segunda hija fueron particularmente difíciles para la madre y el padre e inspiraron a Morrison a escribir el título de su álbum actual “You're Stronger Than You Know” (en alemán: You're Stronger Than You Think, 2019). ). Después del nacimiento prematuro de Ada, describió a su esposa como una heroína.

“Todavía estoy asombrado por la forma en que lo superé”, dijo Morrison en ese momento. Ella es mi roca. “Nunca podré reemplazarla”.

Todo el pueblo está en shock.

Los informes iniciales sugirieron que Catchpole murió por causas naturales, y amigos de la familia le dijeron a The Sun: “James está devastado y recibe apoyo de su familia. Está reuniendo fuerzas para las niñas, pero ha pedido dejar a la familia en paz para que puedan llorar en paz”. Los lugareños informaron que todo el pueblo estaba en “completo shock”.

Para Morrison, la muerte prematura de su esposa es el siguiente terrible golpe del destino: en sólo tres años ha perdido a su padre Paul, a su hermano mayor Alexis y a su sobrino Callum.

El álbum debut de Morrison, Undiscovered (2006), obtuvo cinco discos de platino en el Reino Unido. Los siguientes álbumes tuvieron un éxito similar: “The Awakening” (2011) alcanzó el número uno en las listas.