Janine, estrella de “Hartz and Cozy”, cierra tienda

Malas noticias desde el Cuartel Benz. Janine de “Hartz und Herzen” está cerrando – después de menos de medio año. Lo que se sabe hasta ahora:

Recién en diciembre de 2022, Janine, conocida por la serie “Hartz und Warm – Day by Day Benz Barracks”, abrió su propia tienda en Mannheim. Con gran entusiasmo se celebró la inauguración del estudio de maquillaje llamado “Make-up is You”, y allí también se encuentra el cuartel de culto de Elvis. Parece que la maquilladora moderna ha logrado su objetivo. ¡El impacto fue aún mayor cuando anunció el final de su salón en Instagram el lunes (3 de abril)!

Noticias impactantes de Benz Barracks: la estrella de “Harts and Hearts” Janine está cerrando la tienda

Hola querida comunidad e invitados. ¡Ahora estoy trabajando desde casa, mi tienda ahora está cerrada! escribió Janine de Benz Barrack. La joven madre de gemelos se graduó de una escuela de cosmética en Frankfurt en los últimos años y ha obtenido las mejores calificaciones. La nativa de Mannheim también ha inspirado a cientos de miles de seguidores con sus creaciones de maquillaje en Instagram y TikTok.

Todavía no está claro por qué la estrella de “Harts & Cordial”, Janine, cerró su salón. En la publicación en Instagram, la joven madre confirmó que “no pasó nada malo”, pero que el cierre fue su decisión. Recientemente ya se ha especulado sobre si la tienda todavía está abierta. Ante esto, Mannheimer respondió: “¡Sí!” Ella no está en el salón muy a menudo porque tiene citas. Incluso si no es así, todavía puedes reservar para mí. No depende de la tienda”, escribió Janine en la publicación en Instagram en ese momento.

La estrella de ‘Hartz und Cordial’, Janine, cierra su tienda, pero continúa haciendo citas

Aunque el salón cerró después de solo cuatro meses, esto no significó el final de la independencia de Janine. Según la actriz de “Hartz und Friendly”, todavía habrá fechas.

En la publicación, la joven madre afirma que debe continuar reservando sus servicios por correo electrónico. Recientemente, una mujer de un cuartel estaba buscando un subarrendatario para su salón que pudiera hacer uñas o pestañas.