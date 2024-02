Su consentimiento revocable para la transmisión y el procesamiento de datos personales es necesario, ya que los proveedores externos exigen este consentimiento para que los proveedores de contenido incrustado muestren contenido incrustado. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “ON”, usted acepta esto (puede retirarse en cualquier momento). Esto incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluido Estados Unidos, de conformidad con el artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto aquí. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento utilizando el interruptor y privacidad en la parte inferior de la página.

AEl presidente de Argentina, Javier Millay, llama a Margaret Thatcher “una de las líderes más grandes de la historia de la humanidad”. Entonces, ¿por qué quiere provocar un conflicto con Gran Bretaña por las Malvinas? Después de todo, fue Thatcher quien puso fin a la anexión del archipiélago por parte de Argentina con una operación militar en 1982, y con ella la vida del entonces presidente general Leopoldo Galtieri.

Miley ve similitudes entre ella y la “Dama de Hierro”. Después de su elección en 1979, utilizó reformas basadas en el mercado para hacerse cargo de una Gran Bretaña esclerótica cuya economía semisocialista estaba paralizada, estrangulada y sacudida por los sindicatos y la burocracia. Thatcher -junto con Ronald Reagan- marcó el comienzo de una era de liberalismo que terminó 30 años después con la Gran Depresión.

Milei tiene planes similares para Argentina, que en tiempos de populismo estatal se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo, convirtiéndose en el mayor acreedor del Fondo Monetario Internacional. Está claro que sólo medidas drásticas pueden salvar a la Argentina; Pero Mili tiene oponentes políticos internos más poderosos que Thatcher.

En situaciones tan críticas, a los populistas les gusta movilizar los sentimientos nacionales. Esto es lo que hicieron los generales que tomaron el poder en Argentina en 1976. Cuando sus tropas ocuparon las Islas Malvinas, decenas de miles celebraron el gobierno militar en Buenos Aires. Dos meses más tarde, después de que los británicos recuperaran las islas, los comandantes fueron derrocados. La determinación de Thatcher marcó el comienzo de una era de democratización en todo el mundo.

“Solución de Hong Kong” para las Malvinas

Durante una visita a las Malvinas, el Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Cameron, insistió en que los isleños eran parte de la “familia británica”. Durante el mandato de Cameron como Primer Ministro, afirmaron su deseo de permanecer en su patria, Gran Bretaña, en un referéndum de 1.513 votos contra tres.

Miley insiste en que no quiere una relación violenta. Tiene en mente una “solución de Hong Kong”. Pero, sobre todo después de la experiencia con Hong Kong, Gran Bretaña no renunciará a las Islas Malvinas. Eso podría cambiar si Miley logra convertir a Argentina en una democracia capitalista estable. Y además, por supuesto, no necesitaba movilizar los sentimientos nacionales. De cualquier manera, Miley debería aprender de la historia y mantenerse alejada de las Malvinas.