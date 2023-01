Jefe de Rheinmetall: no podemos entregar tanques Leopard en la política de 2023

Su empresa se beneficia de la guerra de agresión de Putin y se supone que presentará lo que llamará un “cambio de los tiempos”: Armin Babberger (59), jefe del gigante alemán de armas Rheinmetall. Ventas 2022: 6.400 millones de euros, con una fuerte tendencia al alza. Ucrania, en particular, espera un lote de tanques Papperger (como Marder y Leopard) en estas semanas.

Bild am Sonntag: Sr. Paperger, ¿cuántos eones todavía tiene en el patio que ahora se pueden entregar a Ucrania?

Armin Papperger: Hasta hace poco, teníamos un total de unos 140 martins en nuestro inventario. 40 de ellos fueron asignados a Grecia porque Atenas entregó vehículos blindados de diseño soviético a Ucrania. El primer lote de 20 pinchazos ya se había reparado por completo y la mayoría de ellos se habían entregado a Atenas. Ahora los próximos 20 están en las etapas finales de automatización en nuestros talleres”.

Vehículo blindado con ruedas Boxer: El vehículo blindado de reconocimiento con ruedas de las Fuerzas Armadas australianas está armado con un cañón automático de 30 mm. Foto: Rheinmetall

¿Cuánto se tarda en reparar un sable?

Hamburguesa de papel: “Hemos estado trabajando en cada uno de los 40 Mart griegos durante seis meses. Los 100 autos restantes están en peores condiciones, por lo que toma más de siete u ocho meses”.

¿Qué tan rápido puede entregar a Ucrania si Grecia está atrasada?

Hamburguesa de papel: “Por supuesto que podemos darle a Ucrania los 20 restantes planeados en Grecia en el momento adecuado. Otros autos seguirán en abril porque estamos trabajando bajo mucha presión. La forma más rápida es: la Bundeswehr le da a Ucrania Marders, luego llenas el vacío con tu tanques reparados. Esa sería una posibilidad”. Pero solo el gobierno federal puede tomar esta decisión. Estamos listos. Pero hasta ahora el gobierno no nos ha dicho de dónde vendrán los 40 mártires prometidos en Ucrania “.

Obús con ruedas: el cañón montado en camión HX de 155 mm se mueve rápido. El obús tiene una torreta de artillero controlada a distancia completamente automática. Foto: Marcus Jacobs

Ucrania también quiere desesperadamente tanques de batalla principales Leopard. ¿Cuántos de estos puedes salvar?

Hamburguesa de papel: “Todavía tenemos 22 vehículos Leopard 2 que podemos preparar para usar y entregar a Ucrania. Todavía nos quedan alrededor de 88 vehículos Leopard 1. Pero no podemos reparar estos tanques sin un pedido, el costo es de cientos de millones de euros”. Rheinmetall no puede financiar eso por adelantado”.

Lynx: el vehículo de apoyo al combate tiene una grúa, un cabrestante, una cuchilla para nieve y puede reabastecer de combustible a otros vehículos. Apoya a los pioneros en acción. Foto: © Industrial Foto Video

¿Cuánto tiempo llevará recuperar el tanque Leopard?

Hamburguesa de papel: “Poco menos de un año. No solo se han vuelto a pintar los vehículos, sino que también deben convertirse para su uso en la guerra. Se desmontan por completo y luego se reconstruyen. Esto significa que incluso si se toma la decisión mañana de que podemos enviar nuestros tanques Leopard a Kyiv, tardará hasta la entrega “principios del próximo año”.

¿Pueden los tanques Leopard realmente ayudar a Ucrania a ganar la guerra?

Hamburguesa de papel: “El tanque de batalla principal Leopard es de gran importancia para las ofensivas y la reconquista territorial. Con los tanques de batalla, el ejército puede atravesar las líneas enemigas y poner fin a una larga guerra de trincheras. Con el Leopard, los soldados pueden avanzar decenas de kilómetros a la vez”.

Zorro: El zorro se utiliza para transportar tropas y como dispositivo médico protegido. Este modelo puede transportar cuatro heridos

Ucrania se está quedando sin municiones para el tanque antiaéreo alemán Gepard. ¿Cuándo puedes entregar?

Hamburguesa de papel: “Terminaremos de producir el primer lote (diapositiva, ed.) de municiones en junio/julio. A mediados del próximo año, habremos entregado 300.000 rondas de municiones a Ucrania. Eso es mucho, así que esperemos que el problema con Ucrania La munición Cheetah está resuelta”.

El gobierno está invirtiendo 100 mil millones de euros en la modernización de la Bundeswehr. Pero las compras de armas comenzaron lentamente. ¿La política, las fuerzas armadas o la industria son demasiado lentas?

Leopard 2: El Leopard 2 es uno de los mejores carros de combate principales del mundo. Está armado con un cañón de 120 mm. Rheinmetall produce municiones de varios calibres para tanques y artillería

Hamburguesa de papel: Los críticos se lo ponen demasiado fácil. No tenemos ley marcial en Alemania, por lo que se deben observar episodios regulares de revisión de contratos de armamento. Trabajamos muy bien con la Oficina de Adquisiciones de la Bundeswehr, el Canciller Federal y el Ministro de Defensa. Hasta ahora, las cosas van bien con el paquete de 100.000 millones de euros. En el primer trimestre de este año, completaremos las negociaciones sobre vehículos terrestres para la Bundeswehr, específicamente el transporte de armas de infantería pesada y la plataforma de aterrizaje aerotransportada.

¿Ha contratado nuevos empleados desde la guerra de Ucrania?

Hamburguesa de papel: “1.200 hombres y mujeres”.

Puma: El vehículo de combate de infantería Puma está diseñado para reemplazar al Mardier. A pesar de las muchas deficiencias técnicas, la ministra de Defensa, Christine Lambrecht (SPD), quiere quedarse con Puma después de un análisis exhaustivo de los daños. Foto: Prensa de acción

La participación de Rheinmetall va en aumento. ¿Eres un especulador de la guerra?

Hamburguesa de papel: “El término es completamente incorrecto. Proporcionamos materiales para proteger a nuestro país y a nuestros aliados de la OTAN. Somos trabajadores de crisis, no especuladores de la guerra. Pero también se beneficia personalmente de un precio récord de las acciones y un aumento de las ventas con su salario. La gerencia de Rheinmetall ha acuerdos de objetivos. Pero si se alcanza el objetivo, no habrá aumento. El salario supera eso. Por lo tanto, mis empleados y yo no nos beneficiamos de la guerra en Ucrania”.

