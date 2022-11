Joe Kaeser: “Recuerden que Musk me llamó gritando en medio de la noche”

miSe ha calmado con lo de Joe Kaeser desde que dejó la junta Siemens directo. Estaba polarizando y tuiteaba regularmente sobre la protección del clima, las niñas hijab y luego el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Kayser sigue siendo uno de los directores alemanes más influyentes y, entre otras cosas, encabeza los consejos de supervisión de las Daimler Camiones y Siemens Energy. Pero rara vez habla en público.

Ahora, el ex jefe de Siemens ha hablado y expresado su preocupación por la condición de Alemania. El país corre el riesgo de verse perjudicado por sus esfuerzos para proteger el clima. “El riesgo de desindustrialización en Alemania como resultado o de que la desindustrialización progrese más rápido de lo que ya está ocurriendo es mucho mayor que si tenemos un compromiso climático importante aquí”, dijo Kaeser. En el podcast “OMR” Con Felipe Westermeyer.

El director enfatizó que el problema climático debe resolverse en todo el mundo, pero Alemania solo puede hacer mucho reduciendo las emisiones de dióxido de carbono del dos al uno por ciento actual de las emisiones globales. Esta reducción es inmediatamente compensada por países como Indonesia, China e India.

“En un país relativamente pequeño que aporta solo alrededor del 2%, tenemos que utilizar la innovación en esta área para crear soluciones que luego probamos en Alemania para que sean respetuosas con el clima, ahorren CO2 y luego exporten al mundo”, dijo Kaeser. . . “De esta manera, impactaremos en los grandes consumidores, así como preservaremos el modelo exportador alemán a través de la innovación para asegurar también la prosperidad”.

Cuando todavía era presidente de Siemens, Kaeser trató de ganarse a los activistas de los Viernes por el Futuro con su estrategia de abrazo al darle a la activista Louisa Neubauer un asiento en el consejo de supervisión de Siemens Energy. Incluso hoy, Kaeser considera que la protesta climática está justificada.

“Creo que es bueno y correcto que los jóvenes salgan a la calle y participen porque es su vida, su futuro, su generación y las generaciones que siguen”, dijo. El gerente dijo que no le ofreció el trabajo a Neubauer “porque estaba particularmente sobrio”. Quiso expresar que “el diagnóstico por sí solo no es una solución”.

La visita de Putin fue un “error”

En ese momento, Siemens era el blanco perfecto para los activistas. Así que le preguntó a Neubauer si no quería trabajar en el problema. “Le dije: ‘Escucha, creo que lo que estás haciendo es genial, pero ya sabes, si has diagnosticado cientos de veces y siempre aparece el mismo problema, que es el clima, no está ayudando cientos de veces”. haciendo el mismo diagnóstico'”, dice Kaiser. En cambio, tienes que trabajar en la “terapia”, que él le da y te sorprende que no la haya cancelado de inmediato.

“No podía evitar decir ‘no’ porque el modelo comercial no es compatible con las soluciones; de lo contrario, el modelo comercial desaparece”, dijo Kaeser. “Esto fue completamente claro para mí”. Por supuesto, los medios estaban felices de recogerlo en ese momento. “Este esquema de David-Goliat se acepta con gusto, por lo que el joven activista presenta, sí, cómo se dice, un anciano blanco, el director ejecutivo de la empresa más famosa de Alemania”.

Kaeser considera que la economía alemana está bajo presión no solo por los esfuerzos de protección del clima, sino sobre todo por la política energética y la competencia interregional entre EE. UU. y China que amenaza el modelo comercial alemán. “Tenemos que tener cuidado con el entorno global en el que vivimos”, dijo Kaeser. Alemania está “demasiado ocupada consigo misma”.

Hay que pensar en las fuentes de la prosperidad de Alemania, el país nunca podrá liberarse por completo de dependencias como Rusia y China.

“En este sentido, tenemos que diseñar cuidadosamente las cadenas de valor con una orientación a largo plazo para que existan dependencias mutuas, de modo que ninguno de los socios se permita lastimar al otro sin darse cuenta”, dijo Kaeser. “No digo que vaya a ser fácil, pero ese es el trabajo que tenemos como país en este momento”.

El mismo Kaeser fue criticado regularmente durante su tiempo como jefe de Siemens por trabajar también con sistemas cuestionables como los de Arabia Saudita, Rusia o China. “La desafortunada visita del presidente ruso después de la anexión de Crimea, allí se pueden cometer verdaderos errores”, admitió ahora Kaeser.

Visitó a Vladimir Putin en 2014 a pesar del ataque ilegal a la península de Ucrania. Al describir su enfoque a los jefes de estado y de gobierno, Kaeser dijo: “Es un desafío constante porque la mayoría de las personas con las que tratas no gobiernan sus países de acuerdo con los modelos democráticos occidentales”.

Sobre todo, le preocupan las pequeñas y medianas empresas, y las grandes también pueden posicionarse con éxito en un mundo donde China y Estados Unidos están cada vez más separados. “Se garantiza que la clase media será el pilar de la paz social en Alemania”, dijo Kaeser. Su desarrollo le causa gran preocupación.

“Mete tu culo aquí”

Alemania carece de un concepto de suministro de energía a largo plazo. En Alemania pagas de 20 a 30 centavos por kilovatio-hora de electricidad, y en los EE. UU. solo de siete a diez centavos. “Ninguna empresa en el mundo haría eso donde se necesitan 30 centavos si hay una alternativa a comprar mucho más barato en un mercado saludable que también promueve la localización”, dijo.

El exjefe de Siemens pidió a los políticos alemanes que prestaran menos atención a las encuestas de opinión y los índices de popularidad. “Reconozco que es duro, pero como va nuestro país en este momento, decimos en cada crisis, en cada pequeña crisis: ahora hay que volver a ayudar y más estado de bienestar y menos responsabilidad personal, va a salir mal en el largo plazo, dijo César. El llamado a la estadidad está justificado en muchos casos, pero no siempre por medios probados y comprobados.

Aún hay esperanza. “Tenemos todo lo necesario para establecernos con éxito en los próximos 10 años”, dijo Kaeser. “Pero en realidad son al menos las doce menos cinco, si no un minuto para las doce”.

En la entrevista, Kaeser también comentó sobre la discusión sobre la adquisición de Twitter por parte del jefe de Tesla, Elon Musk. El exjefe de Siemens dijo que conocía a Musk “relativamente bien”. Se conocieron hace años cuando Musk buscaba una solución de automatización para su primera fábrica de Tesla en Estados Unidos. “Recuerdo que me llamó y gritó en medio de la noche”, dice Kaiser.

“Trae tu trasero aquí, quiero verte mañana”, gritó Musk (Mueve tu trasero aquí, quiero verte aquí mañana). Pero no voló allí, pero descubrió dónde estaba el problema. “Pronto quedó claro que una producción organizada con la forma en que trata a las personas y los problemas no era posible”, dice el gerente alemán.

“Elon Musk es un personaje increíblemente interesante porque hay una línea divisoria con él: por encima de la línea divisoria está el genio y debajo de la línea divisoria está el caos o algo negativo”, describe Tesla y el jefe de Twitter Kaeser. “Esa línea entre el genio y la locura. No hay barrera entre ellos, no hay neutral para moverse. O es genial en eso o lo hace de una manera que te hace preguntarte cómo la gente así puede tener éxito”.

Sin embargo, admira a Musk por seguir dispuesto a ponerlo todo en una sola carta. “Elon realmente tiene mucho que perder”, dice Kaiser. “No había arte en los primeros días de Tesla, estaba quemando el dinero de otras personas, quinientos millones por cuarto. En principio, casi cualquiera podía hacerlo”.

Esta voluntad de asumir riesgos ahora también es evidente en la adquisición de Twitter. “Elon Musk siempre gana sus partidos 8-6, no 1-0”, dijo Kaiser. “Porque también hace muchas cosas en las que dices: nadie entiende”. Sin embargo, el juicio del exjefe de Siemens sobre el comportamiento actual de Musk en Twitter es claro: “Actualmente está por debajo de esa línea”.

