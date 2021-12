“Joko & Klaas contra ProSieben”: los espectadores están molestos por la celebridad invitada

¿Podrán Goku y Klas vencer a ProSieben esta vez?captura de pantalla proieben

En la última edición de “Joko & Klaas contra ProSieben”, Joko Winterscheidt y Klaas Heufer-Umlauf sufrieron la primera derrota, aunque el apoyo del empleado de Klaas del programa “Late Night Berlin”, Jakob Lundt, perdió ante su locutor local. . Explica eso: Los dos no salieron al aire 15 veces en horario de máxima audiencia, pero tuvieron que aceptar una penalización de ProSieben.

Este look fue revelado el sábado pasado en “The Duel Around the World – Team Joko vs. Team Klaas”: Al final del programa, a Joko y Klaas no se les permitió hacer el trabajo, en cambio, “Future Joko” y “Future Klaas”, dos versiones mucho más antiguas de los presentadores, compitieron por el trofeo. Hoy el dúo tiene la oportunidad de vengarse y volver a ganar.

Joko & Klaas se enfrenta a un desafío entre los animales

Sin embargo, como en la semana anterior, Goku no estaba trabajando al 100 por ciento. Después de un accidente en la penúltima misión, el hombre de 42 años todavía está herido y esgrimiendo con una muleta. Cuando Stephen Gaten le preguntó cómo estaba, Goku respondió: “Estoy mejor, pero estoy lejos de ser bueno. Y tengo una alternativa aquí en caso de que ya no pueda”. Como en la semana anterior, ese suplente fue Jacob.

La primera tarea “Melodies the Instruments” no fue un problema para Goku al principio, compitieron contra Janine Michelsen y Clouseau y tuvieron que identificar productos basados ​​en sus descripciones de producción cantadas. En la primera ronda, Klass presionó el timbre muy rápidamente y pidió su respuesta, pero sin discutir el asunto con su compañero de equipo de antemano, a lo que Goku comentó con un comentario divertido: Séptimo minuto: Klaas olvidó que estaba jugando. Klass vs ProSieben. “ Pero el entusiasmo de Klass fue en vano. Perdieron el partido contra Janine Michaelsen y Clouseau.

En la segunda ronda me puse “brutal”: Goku y Klass tuvieron que tomarse siete selfies con siete animales diferentes. Condición importante: las fotos deben tomarse con animales desbloqueados – los animales Desde el zoológico me enamoré de ella.

Primero se tomaron una selfie con un cocodrilo que estaba en su compañía, organizado por el Sr. ProSieben. Después de eso, el personal tuvo que lidiar con un perro La boa ayuda. Entonces se hizo difícil: todavía faltan cuatro animales, pero ¿de dónde los consigues si no se los roban? A Goku se le ocurrió la siguiente idea: compró helado para todos los empleados para atraer abejas. Sin embargo, esta idea no resultó en una selfie de las abejas.

Klass tuvo una idea mejor: quería ir al bosque y allí también lograron tomarse una selfie con un pato. Se tomaron más fotos con Snail, uno de los de Sabine. los gatos Y con cabras. “Lo hicimos, ¿no? Siete selfies con siete animales”, dijo Goku emocionado. Sí, misión cumplida y Goku y Klass obtuvieron la primera ventaja.

Knosi molesta a los espectadores de ‘Joko & Klaas vs.ProSieben’

Luego compitieron contra Seydou y Knosi en el juego “Riot in Suite No. 7”. Sin embargo, esta pareja no fue bien recibida por la mayoría de los espectadores. Especialmente Knosi causó muchos tweets molestos en la red. Knosi es realmente molesto., “Knossi está tratando de iniciar una conversación. No puedo hacer nada con él. Simplemente me señala” y “¿Por qué llaman al exagerado Knossi una y otra vez?” Tres espectadores escribieron en la plataforma de redes sociales, entre otras cosas.

El desafío consistía en esconder tres objetos en un grupo que sus oponentes tenían que encontrar. Mientras Joko y Klaas buscaban escondites complejos en su área, la estrategia de Sido y Knossi era destruir toda la sala y así esconder cosas. El enfoque adoptado por Knusi y Sido también pareció extraño para muchos espectadores:

“¿Cómo pueden actuar los ‘Invitados’ antipáticos y arrogantes en ‘Goku y Klass vs. ProSieben’? Knosi y Sido: Sí. Increíble …” READ Muchos elogios en Internet por el llamamiento a la vacunación: Scholz inspira con una aparición sorpresa en 'Joko und Klaas' - Politik

Pero al final la estrategia funcionó. Seydoux y Knussi pudieron encontrar los tres objetos más rápido que Klass y Jacob.

Goku es el número uno de Klass

En la cuarta ronda, Goku y Klaas tienen que demostrar lo bien que se conocen. Se trataba de: “A uno de ustedes se le hace esta pregunta:” ¿A quién salvarán primero de una casa en llamas? “Tienes cinco opciones y tienes que clasificarlas. La otra tiene que adivinar el orden correcto”, explicó Stephen. Luego, esta pregunta se le hizo directamente a Klass y él decidió salvar a Goku primero por “razones privadas y financieras”.“Como explicó Claes. Él sería el último en salvar a Frank Tonman, ‘porque es más fuerte que nosotros y el único que puede hacer que suceda por su cuenta'”. “

Cuando se suponía que Goku debía adivinar sobre Klaas, dio la misma razón que su co-showrunner: iba a ponerse a sí mismo primero porque Klaas estaría desempleado. Sin embargo, tomó una decisión y al final solo tuvieron un partido. Para algunos, este hecho era cierto. aficionados triste: “Goku cree que no es el número uno en Klas. En todos los aspectos. No voy a superarlo”. Otros usuarios tenían dudas sobre por qué Goku no ocupó el primer lugar: “Creo que Goku sabe lo que significa Klass para él, pero realmente no cree que Klaas lo esté diciendo con tanta franqueza”.

También en las siguientes dos rondas, Goku y Klass no tuvieron suficientes coincidencias. Esto también fue para ProSieben y después de cuatro rondas fue de tres a uno para la estación.

Goku y Klas no tuvieron tanta suerte esta vez

¿Podrán volver a dominar las cosas en “Chopping Down”? De todos modos, el juego fue más dañino de lo esperado: Se trataba de equilibrar cosas como bolígrafos o una canasta de frutas llena en el dorso de su mano y no dejarlos caer mientras el área de juego se hace cada vez más pequeña. Klaas y Jacob, quienes defendieron a Goku, tuvieron que competir contra Patrick O’Moyela y Simon Josejohan. Sin embargo, Klaas y Jacob lo pasaron mal contra sus oponentes y finalmente perdieron.

Goku y Klaas solo tuvieron una oportunidad de ganar ventaja para la final. “Car-roar-Karaoke” fue el espectáculo: mientras Joko tocaba una canción en el juego de conducción a mi Rugiendo por el megáfono, Klass tuvo que adivinar el título de la canción. El juego llevó a Goku a sus límites: Después de salir del auto, vomitó. Sin embargo, su compromiso fue en vano, porque y Klaas también perdió este partido. Esto solo significa una ventaja en la última vuelta.

¿Todavía pueden salirse con la suya? Stephen llamó a estos nombres poco antes del final:

“Si pierde, ProSieben organizará una llamada única con usted de 4:00 p. M. A 5:00 p. M., Donde la audiencia puede llamarlo y hacer cualquier pregunta”.

Dado que también se requería estar en forma en la final, Jacob jugó la última ronda con Klaas. Pero Goku tampoco estaba inactivo y apoyó a sus compañeros de equipo como animador y los despidió con “¡Puedes hacerlo!” empleo. Desafortunadamente, esto no ayudó, porque Klaas y Jacob perdieron el partido final. Finalmente, Stephen hizo un anuncio sorprendente: La semana que viene transmitiremos una edición especial del programa titulado ‘Joko & Klaas vs. ProSieben on Ice’. El público puede esperar con ansias el dúo intermedio en patines de hielo.

