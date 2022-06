Jubileo – Hoy: La Reina ilumina el cielo de la tarde

Actualizaciones Londres En el Reino Unido, las celebraciones del 70 aniversario de la reina Isabel II comenzaron el jueves con un gran desfile de las Fuerzas de Color. Hoy, sin embargo, la Reina se mantendrá alejada del servicio de Acción de Gracias. Aquí están las fotos e impresiones más hermosas.

Al final del primer día del jubileo del trono, la reina Isabel II simbólicamente hizo brillar su reino desde el Castillo de Windsor. El hombre de 96 años tocó un pequeño globo que representaba a la Commonwealth of Nations, lo que indicaba el encendido de balizas en todo el Reino Unido y más allá.

Mientras tanto, su nieto William estuvo presente en el Palacio de Buckingham en Londres cuando encendió el Árbol de los árboles, un árbol de luces formado por muchos árboles pequeños. Además, el cantante Gregory Porter cantó con el London Gospel Choir e interpretó la canción “A Life Lived with Grace” escrita específicamente para la ocasión.

Es más El presidente de los Estados Unidos Joe Biden Felicitó a la reina Isabel II por el 70 aniversario de su ascenso al trono. “Durante 70 años, ha inspirado a la gente con su dedicación y servicio al pueblo de Gran Bretaña y la Commonwealth of Nations”, dijo Biden en un mensaje de video compartido con su esposa Jill en Twitter el jueves. Durante este tiempo, las relaciones entre Gran Bretaña y los Estados Unidos se hicieron más fuertes y estrechas que nunca.

Debido a la infección de Corona, el segundo hijo mayor de la Reina, el Príncipe Andrew, no pudo asistir a otras celebraciones que marcaron el 70 aniversario de la ascensión al trono de su madre. Se esperaba que el duque de York asistiera a un servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo en Londres el viernes. “En una prueba de rutina, el duque dio positivo por covid y lamentablemente no asistirá al servicio de mañana”, dijo el jueves un portavoz del palacio. Según se informa, Andrew conoció a su madre en los últimos días. Ella dijo que se somete a chequeos regulares y que no ha visto a la reina desde que dio positivo.