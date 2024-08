Juego de estrategia “Empire of the Ants”: excelentes gráficos e ideas de juego inteligentes



No es tan fácil como una hormiga. Recolectar comida, transportar madera, luchar contra otras criaturas: ser una hormiga es un trabajo duro. Material perfecto para un videojuego de estrategia, pensó Microids por un segundo.

anuncio





“Empire of the Ants” (2024) es en realidad el segundo juego de estrategia de hormigas del editor francés después de “Empire of the Ants” (2000). Heise participó en la Gamescom y descubrió que la nueva entrega también trae consigo muchas ideas interesantes que van más allá del entorno de aventura.

El juego de estrategia más bonito del mundo.

Pero primero es importante señalar que “El imperio de las hormigas” luce increíble. El estudio de desarrollo Tower Five, contratado por Microids, utiliza la versión actual 5.4 de Unreal Engine para llevar las impresionantes escenas del bosque a la pantalla. Nanite le da al juego un implacable nivel de detalle a nivel micro, Lumen proporciona iluminación tonal para los bosques y magníficos efectos de desenfoque añaden profundidad al mundo digital en miniatura. No hay ningún juego de estrategia en el mundo que tenga mejor pinta.

Los gráficos son particularmente efectivos porque “Empire of the Ants” se juega desde muy abajo: mientras que los juegos de estrategia tradicionales, incluido el original publicado en 2000, se controlan a vista de pájaro, Tower Five ha elegido una perspectiva mucho más cercana. perspectiva en tercera persona. En lugar de controlar los eventos desde arriba como una entidad incorpórea, mueves una hormiga piloto por la pantalla.

Estrategia desde la perspectiva del hombro

Este error principal controlado por el jugador no puede participar en batallas directamente, pero sí explorar el mapa, dar órdenes y ocasionalmente proporcionar refuerzos. Funciona de manera bastante simple, similar a “Mount and Blade”: primero seleccionas la unidad correcta, luego usas el botón derecho para enviarla al hormiguero objetivo o la envías tras los enemigos deseados. Se producen animadas batallas de insectos, mientras las criaturas de seis patas se golpean entre sí con sus pinzas.

También puedes construir edificios y reclutar unidades desde una perspectiva de hombro: si estás cerca de un hormiguero que sirve como base, se mostrará un menú circular en el suelo del bosque que lo rodea, que está dividido en varias secciones. Simplemente puedes identificar secciones individuales caminando sobre ellas con la hormiga.



imagen 1 de 7

(Imagen: Microides)

Si quiero reclutar escarabajos como una nueva unidad de combate, primero voy a la sección del círculo “Unidades”, que luego se divide en nuevas secciones del círculo con subtipos individuales. Luego se entrena la unidad adecuada con solo presionar un botón. Esta es una solución inteligente porque nunca tendrás que hacer clic en menús abstractos, pero siempre podrás permanecer en el mundo del juego.

Guerra de información y hormigas paraguas

Una vez que te acostumbras al escenario y los controles, en “Empire of the Ants” emerge un poco del clásico diseño de juego de estrategia en tiempo real. Esparcidos por los mapas hay comida y madera que las hormigas obreras deben extraer y transportar a las bases. Así es como se construyen edificios, defensas y unidades; en esencia, no se diferencian de “Starcraft” y similares.

Leer también Mostrar más Mostrar menos

Pero lo interesante es el mecanismo de juego que no está presente en “Starcraft”: Information Warfare. No hay un minimapa al comienzo del juego y primero debes desbloquearlo usando un edificio. Los edificios adicionales mejoran el radar y brindan información sobre las posiciones enemigas. Dado que las aberturas para construir en los hormigueros son limitadas, estos sistemas no se pueden colocar en todas las bases. Esto significa que si descubres dónde el enemigo ha construido sus propios sistemas de radar, puedes apagarlos específicamente y así desorientarlos por completo. Y sí, hay hormigas paraguas liberadas por insectos voladores que son especialmente adecuadas para este propósito.

Gráficos y contenido

“El imperio de las hormigas” se desarrolla principalmente en una campaña narrativa inspirada en el libro de ciencia ficción del mismo nombre del autor francés Bernard Werber. A lo largo de tres temporadas (¡las hormigas descansan durante el invierno!), los jugadores pueden completar una serie de misiones que incluyen batallas clásicas de hormigas y misiones de exploración. También puedes participar en batallas y juegos multijugador fuera de la campaña.

“El imperio de las hormigas” está lleno de ideas divertidas y locas que le dan al género de estrategia un soplo de aire fresco. El resultado no siempre es fácil: desde la perspectiva del hombro, al jugador promedio que no está familiarizado con los insectos puede resultarle difícil distinguir entre diferentes especies de hormigas en el caos de la batalla. Tower Five y Microids todavía tienen que demostrar que un escenario poco convencional puede soportar una campaña de 20 horas.

La audacia de Microids al invertir dinero en el desarrollo de un juego de estrategia para hormigas 25 años después del “Imperio de las hormigas” original ciertamente merece respeto. Una cosa ya está clara: “El imperio de las hormigas” no es una mezcla gráfica, pero también tiene una sustancia divertida. Sin embargo, hay un consejo al final: los jugadores con aracnofobia es mejor que se queden con Starcraft.

“Empire of the Ants” se lanzará el 7 de noviembre para PC y Xbox Series



(allá)