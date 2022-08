Juego de pociones gratis con miles de jugadores de Steam en el lanzamiento

El 1 de agosto de 2022 se lanzó un nuevo juego gratuito en Steam, que logró llegar a miles de jugadores de Steam poco después de su lanzamiento. El juego gratuito de pociones se llama Idle Research y es un adictivo juego de gestión de recursos con la típica mecánica de juego inactivo. Actualmente todavía está en Early Access.

¿Qué es la investigación ociosa?

En Idle Research tenemos que investigar y luego crear pociones de colores y cilindros de vidrio. Como es habitual en el juego inactivo, comenzamos poco a poco y aumentamos nuestra investigación y fabricación aumentando constantemente la productividad. En el siguiente ciclo hacemos batallas y robamos energía y así subimos de nivel. Si bien inicialmente aparecen pequeños números en los ciclos de producción, naturalmente aumentan rápidamente después de un cierto tiempo de juego. Y este mismo principio hace que sea difícil resistirse a estos juegos de clicker inactivos gratuitos.

No es de extrañar entonces que Idle Research sea tan bien recibido por los jugadores de Steam. irritante SteamDB El número de jugadores continúa creciendo con cada nuevo pico. El pico actual de todos los tiempos es de 4.787 jugadores. El acuerdo general entre los jugadores también es muy alto con un 85 por ciento, con una calificación de 205 usuarios actualmente. Tal popularidad se basa no solo en el principio del juego o el estado como un juego gratuito, sino quizás también en el hecho de que no solo es compatible con la versión Steam, sino también con la versión web y móvil. En cualquier caso, el desarrollador promete hasta 100 horas de tiempo de juego.

fuente: vapor