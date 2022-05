Juego de sombras cósmicas en mayo: Eclipse total de Luna en Europa Central

El cielo ofrece a los madrugadores un espectáculo especial en mayo: un eclipse total de luna. También hay algunos meteoros que se pueden ver a lo largo del mes; Su origen es el Cometa Halley.

El evento astronómico destacable de este mes es, sin duda, un eclipse total de Luna, que se puede observar desde Europa Central. La obra Cosmic Shadow se podrá ver en la madrugada del lunes 16 de mayo. Sin embargo, solo la primera parte se puede continuar desde Alemania.

La luna se pone antes de la mitad del eclipse. Cuando la luna entra en la sombra de la Tierra a las 4:28 a. m., comienza la parte visible del eclipse lunar. La universidad comienza a las 5:29 a. m. La luna se pone a las 5:35 am en el centro de Alemania. El sol ya había salido hace tres minutos. La luna se pone a las 5:20 am en Hamburgo, a las 5:11 am en Berlín ya las 5:36 am en Munich.

El próximo eclipse lunar que se podrá ver desde Alemania es el 28 de octubre de 2023. Sin embargo, su magnitud es solo del 13 por ciento del diámetro del disco lunar. La posición exacta de la luna llena del día 16 se alcanza a las 6:14 AM en Libra. La luna nueva se produce a las 13:30 horas del día 30. Un día después de la luna llena, la luna se acerca a la Tierra, estando a 360.300 kilómetros de nosotros. El quinto día estaba a 405.290 kilómetros de la Tierra.

Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno

Bajo condiciones de visibilidad favorables, Mercurio aún se puede ver justo sobre el horizonte noroeste en los primeros días de mayo en el crepúsculo vespertino. La luna creciente muy estrecha pasará al sur de Mercurio el 2 de mayo.

Venus sigue siendo la estrella de la mañana. Siempre se levantan antes. Sin embargo, el sol aparece cada vez más temprano. El día veintisiete del mes habrá un encuentro con la tierna media luna de la luna menguante, una hermosa vista en el cielo del este alrededor de las cuatro de la mañana. Marte aparece temprano y más temprano en la segunda mitad de la noche, y su brillo aumenta significativamente. El planeta rojo cruza Acuario y entra en Piscis el diecinueve. A finales de mayo, Marte sale a las 4 am.

Júpiter es un planeta en el cielo de la mañana. El planeta gigante se mueve a través de la constelación de Piscis. Júpiter sigue a Júpiter, que se mueve más rápido a través del zodíaco. En el día 29, el planeta rojo alcanza al planeta gigante en el sur. Marte es mucho más débil que Júpiter, que solo es superado por Venus en su brillo.

Saturno se convierte en el planeta de la segunda mitad de la noche. Deambula por la constelación de Capricornio, deteniéndose casi por completo a finales de mayo. El día veintidós, el planeta anillado visita la media luna menguante. El día 1, Saturno sale poco después de las 3.30 horas, a finales de mayo ya a las 1.44 horas. El planeta anular se hace visible unos 20 minutos después de su ascenso.

Las estrellas fugaces están activas todo el mes.

Criaturas acuáticas: se pueden ver más en los países del sur que en Alemania. (Foto: Foto Alianza / dpa)

Las Acuáridas de mayo están activas durante todo el mes. Estas estrellas de fuego rápido tienen velocidades de penetración de 234.000 kilómetros por hora en la atmósfera terrestre. El origen del cometa es el cometa Halley. El máximo se espera alrededor del quinto. Debido al hecho de que la radiación es muy baja aquí, solo vemos unas pocas estrellas de cine en este país. Pero en los países del sur se pueden esperar hasta 20 meteoros por hora.

El característico triángulo primaveral en un cielo estrellado fijo es fácil de detectar. Consiste en las tres estrellas brillantes Regulus en Leo, Arcturus en Bootes y Spica en Virgo. El cielo del sureste da una impresión bastante débil. La constelación de Libra no es particularmente pronunciada, hay que buscarla conscientemente. En el zodíaco, Libra sigue a Escorpio, que está a punto de ascender. Su brillante estrella roja, Antares, apenas pasa la línea del horizonte. En la antigüedad, las estrellas de Libra todavía denotaban las tijeras de Escorpio.

En el sureste, la imagen del portador de la serpiente se eleva con la serpiente. El carro del cielo se eleva sobre nuestras cabezas casi en su cenit. Virgo también cruza la línea del mediodía. Entre Virgo y la Osa Mayor, además de la constelación de los Sabuesos, también se encuentra la Cabellera de Berenice. Esta constelación es muy tenue, pero está formada por muchas estrellas. Funciona especialmente bien si busca en esta área con binoculares brillantes.

Entre el anaranjado brillante Arcturus y el azulado Vega, ambas de las estrellas más brillantes del cielo del norte, hay un semicírculo estelar llamativo de la corona del norte. Más al este, más cerca de Vega, está la extensa pero tenue constelación de Hércules. Se puede ver una mancha redonda tenue en Hércules, que es más visible con binoculares. Es un cúmulo estelar globular con la designación de catálogo M13. Aquí se pueden encontrar más de un millón de estrellas a una distancia de 24.000 años luz.

El sol se acerca a su cenit

El sol está tan cerca que no alcanzará su punto máximo hasta junio. Viaja por la constelación de Aries y se transforma en la constelación de Tauro al mediodía del día 14. El día 21 a las tres de la mañana entré en Géminis.

La altitud del mediodía aumenta unos siete grados. La duración del día aumenta en 1 hora y 35 minutos en Hamburgo y en 1 hora y 15 minutos en Múnich.