Juegos gratis épicos: Starker Open-World-Plattformer kommt

Unterstützt PCGH – es dauert nur eine Minute. Danke!

Seit uber 20 Jahren gibt es nun PCGH: Als Print-Magazin, als Webseite y als Youtube-Kanal. Wenn Dir unsere Arbeit gefällt, cannst Du uns jetzt als PCGH-Supporter dabei unterstützen, dass wir unsere aufwendig erstellten Inhalte auch weiterhin in gewohnter Qualität anbieten können.

Du hast grundsätzlich viele Möglichkeiten, uns in der aktuellen Situation zu unterstützen. Ob Du nun ein Heft am Kiosk oder im Webshop kaufst oder uns als Abonnent treu bleibst: Jeder Support von Dir ist großartig. Seit 2021 bieten wir auch die Möglichkeit, direkt über unsere Webseite ein Werbefreio- oder ein Plus-Abo abzuschließen. Beim Plus-Abo bekommst Du nicht nur PCGH.de ohne externe Werbemittel, also werbefrei, sondern auch alle jemals erschienenen Print-Artikel im Plus-Layout. Beide Abos bezahlst Du über Paypal, Du kannst zwischen monatlicher oder jährlicher Bezahlweise wählen.

Jetzt unterstutzen

Wir danken euch jetzt schon im Voraus.