Juegos gratuitos de PS4 y PS5 anunciados oficialmente

Los jugadores de PlayStation con una membresía de PS Plus pueden descargar tres juegos nuevamente en abril de 2022 y luego usarlos sin restricciones. Sony anunció hoy.

Se acerca la fecha de lanzamiento de los juegos de PS Plus en abril de 2022. En primer lugar, Sony anunció los juegos el miércoles después de que ayer se produjera la filtración forzada.

También en abril de 2022, puede esperar tres juegos con PS Plus, que puede jugar en PS5 y PS4 según la compatibilidad. Las novedades para el próximo mes son Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire y Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydration. Aquí hay una descripción general habitual:

PS Plus en abril de 2022

Capucha: forajidos y leyendas (PS4, PS5)

Juego Spire Slaying (PlayStation 4)

Square SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Hidratante (PS4)

No puede descargar juegos de PS Plus para abril de 2022 de inmediato. Porque no se activará hasta el próximo martes. Es el primer martes del nuevo mes y hay que estar atento a este día entre las 11 y las 12 horas. Llamaremos su atención sobre la activación en un mensaje separado.

Mientras tanto, los juegos de PS Plus lanzados por Sony para el actual mes de marzo están disponibles para descargar. Qué descargas te están esperando Puedes averiguarlo en este mensaje. Con el lanzamiento de los juegos de abril la próxima semana, desaparecerá. Una vez que permanecen en su biblioteca, se pueden reproducir de forma continua. Siempre se requiere una membresía de PS Plus para comenzar.

PS Plus trae más funciones y se reestructura

La membresía de PlayStation Plus no incluye juegos que se pueden descargar en PS4 o PS5 sin costo adicional. La oferta consta de otros componentes.

PS Plus permite el acceso a funciones en línea para títulos de PS4 y PS5. Las demostraciones exclusivas, las pruebas, el contenido adicional y los descuentos complementan la oferta junto con el almacenamiento en la nube de los datos del juego. Tienes que pagar por esto Unos 60 euros al año.

A partir de este verano, PlayStation Plus se reestructurará. Comenzará un programa de tres fases, que continuará incluyendo la oferta anterior de PS Plus en el nivel básico. Se han agregado juegos y características adicionales, como juegos en la nube, en la segunda y tercera fase. los Anuncio con más detalles Se puede encontrar haciendo clic en el enlace. Casi el 50 por ciento de los usuarios de PS Plus en PLAY3.DE ya lo han mencionado. Quiere actualizar su suscripción.

