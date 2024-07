Juegos Zen 5 con computadoras portátiles y de escritorio Asus con el 9900X

Las mejores CPU serán de poca utilidad si no se unen suficientes socios y las integran en sus computadoras. En AMD Tech Day 2024 en Los Ángeles, Jack Huynh, vicepresidente senior y gerente general de Computación y Gráficos, expresó su entusiasmo por tener en exhibición más de 300 computadoras portátiles de Acer, Asus, HP, Lenovo, MSI, Razer y ROG. . Sólo la tercera generación de CPU móviles con IA ofrece 150 unidades, el doble de variantes que la primera y segunda generación combinadas. Hicieron espacio para Xun Yen de Asus, quien trajo las últimas computadoras portátiles de su compañía.

Asus Zenbook S16 con procesador Ryzen AI 9 HX 370 y Radeon 890M

El dispositivo insignia de Asus es el Zenbook S16, que inicialmente estará disponible en los EE. UU. por alrededor de $ 1,400 más IVA en la cadena de electrónica Best Buy. Aunque todavía no está fabricado en aluminio transparente, se supone que el fabricante mezclará cerámica y aluminio con “ceraaluminio”. En nuestro caso, la pantalla 3K de 120 Hz funciona con una CPU Ryzen AI 9 HX 370 o una Radeon 890M integrada. Controla hasta cuatro pantallas: “dos más que una MacBook Air”, dice Sean Yen. Queda por ver si la unidad gráfica realmente cuenta como “un 15 por ciento más rápida que el M3 Pro en el MacBook Pro”. En los puntos de referencia mostrados, la Geforce RTX 2070 supera al Zenbook S16 hasta en un 73 por ciento en términos de FPS, al menos para los siete títulos bastante actuales que Asus probó internamente (ver imagen). Al día siguiente pudimos convencernos: la versión para PC del exitoso juego de PlayStation “Ghost of Tshushima” funcionó sin problemas en el Zenbook S16, incluso en Full HD, es decir, 1080p.

Asus TUF Gaming A14 con Ryzen AI 9 HX 370 y RTX 4060

Si desea pasar a una resolución más alta, elija el Asus TUF Gaming A14. También hay un Ryzen AI 9 HX 370 bajo el capó, pero Asus cuenta con la competencia verde en gráficos: la Geforce RTX 4060 es responsable de “juegos perfectos a 1440p”. Más precisamente: 14 pulgadas, 2560 x 1600 píxeles, 165 Hz Visualmente, el portátil parece menos etéreo que el Zenbook S16, a pesar de las grandes salidas de aire: ¡110W TDP en modo turbo! – Sujeta la esquina con valentía sin preocuparte de que pueda doblarse. Su peso es de 1,46 kilogramos, un poco más ligero que su homólogo de ceraluminio, que pesa 1,5 kilogramos. Pero el precio es el mismo: $1.400 más IVA. Si bien el Zenbook S16 está claramente destinado al trabajo móvil, el TUF Gaming A14 está diseñado para adaptarse a los juegos actuales gracias a 32 GB de RAM y hasta 4 TB de almacenamiento SSD. En nuestras pruebas, Cyberpunk 2077 funcionó mejor que la mayoría de los sistemas cuando se lanzó el juego. “Fallout 4” también, aunque no es poca cosa para un juego de nueve años.

Computadoras de escritorio Ryzen con procesador AMD Ryzen 9 9900X

Cualquiera que haya leído hasta aquí y no se sienta necesariamente cómodo con un portátil en casa puede estar contento: en el AMD Tech Day 2024 también se pudieron tocar dos sistemas de sobremesa. Técnicamente, los dos ordenadores eran idénticos: en el caso del Cyberpower, había Era una placa base MSI X670E Gaming Plus WiFi, AMD Ryzen 9 9900X, AMD Radeon RX 7900 XTX, 32 GB DDR5, 1 TB NVMe SSD. AMD presentó el sistema número uno como una PC para “juegos de alta actualización”: “Counter-Strike 2” se reprodujo en la pantalla a 1080p a aproximadamente 450 (!) fotogramas por segundo. Tenemos que creerle a AMD, no había ningún contador de fotogramas en ninguna parte de la imagen.

Mientras tanto, el segundo sistema estaba ocupado jugando Warhammer 40K: Space Marine 2: en resolución 4K, pudimos “desmantelar” todo tipo de chusma en un área grande y bellamente iluminada, mientras bandadas de pájaros paseaban tranquilamente por la zona. cielo. AMD elogió el sistema con las palabras: “El Ryzen 9 9900X es más rápido con una resolución de 4K que el Ryzen 7 5800X3D con un valor de TDP más bajo”. Debería serlo, porque el 5800X3D en realidad data de 2022 y tiene Zen 3, aunque con caché. La comparación con una CPU Zen 4 como la 7800X3D fue aún más interesante. Nos encargaremos de eso nosotros mismos en el futuro cercano, porque las CPU Zen 5 debutarán el 31 de julio de este año.

