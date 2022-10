Jugador argentino lesionado de penal: la increíble desgracia de Paulo Dybala en el Mundial

Paulo Dybala tiene 28 años. Todavía tiene un máximo de dos campeonatos mundiales. Pero el argentino, que está al frente de la AS Roma, ahora dejará pasar la primera oportunidad. Un buen mes antes del inicio del Mundial de Qatar, se lesionó en un tiro penal. Su entrenador tenía pocas esperanzas.

Paulo Dybala quiso lanzar el penalti. No debería haber hecho eso. El centrocampista de la AS Roma marcó de penalti ante el US Lecce en el minuto 48 y su gol le dio la victoria a la Roma por 2-1, pero fue su última acción. Y no solo en el juego de la Serie A, también hay una oportunidad este año. Esto será muy molesto para Argentina que tenía grandes esperanzas de participar en el Mundial de Qatar.

El entrenador de la Roma, José Mourinho, dijo después del partido en DAZN: “Diría que es malo, no puedo decir: muy, muy malo”, “Desafortunadamente, es peor que malo”. No son buenas noticias para Dybala, que está a punto de terminar el Mundial. Porque el tiempo se le acaba. El polémico partido en el desierto de Qatar arranca en menos de un mes.

Los favoritos al Mundial siguen teniendo a Messi

“No soy médico, no he hablado con un médico, pero por mi experiencia y por lo que me dijo Paulo, se está acercando mucho”, dijo Mourinho sobre Dybala, quien sufrió un tiro penal y una lesión muscular. En cambio, el hielo espeso debe tratarse de inmediato.

El 34 veces internacional argentino ha estado en buena forma desde su traslado de verano de la Juventus de Turín a la Roma. En once partidos esta temporada, la mayoría colgados, marcó siete goles. También se le atribuyó la asistencia a dos goles más de la Roma.

Dybala actualmente juega un papel menor en la selección argentina de Luis Scalloni. El jugador de 28 años ha sido parte del equipo en ocasiones, y en ocasiones no en los últimos meses. A principios de junio, apareció por última vez con uno de los favoritos de la Copa del Mundo contra Italia. Luego tuvo exactamente un minuto de tiempo de juego. Entonces, si bien la penalización puede resultar un gran golpe para él, es poco probable que tenga un gran impacto en el juego de Argentina en torno a la superestrella Lionel Messi.