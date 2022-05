Juicio de Johnny Depp: ¿Expondrá su abogado las mentiras de Amber aquí? – Gente

El contrainterrogatorio del testigo en el juicio de Johnny Depp (58) contra Amber Heard (36) ha terminado.

Los argumentos finales se presentarán el viernes. El jurado salió de la sala del tribunal de buen humor, riendo.

No se espera un veredicto hasta la próxima semana, ya que no habrá deliberaciones del jurado el fin de semana y el lunes (Día de los Caídos).

Amber Heard se ha pronunciado sobre amenazas y acoso

A las 17:12 hora alemana, Amber Heard subió al estrado de los testigos. La actriz presentó una reconvención contra su exmarido. Este también alega difamación, basado en tres testimonios dados por uno de los abogados del actor, Adam Waldman, que se publicaron en artículos en el Daily Mail Online en 2020.

Su abogado, Ben Rothenborn, le preguntó a Heard cómo la afectaron los comentarios. Ella dijo, claramente temblando y maltratada:

Me acosan, humillan y amenazan todos los días. Incluso si entro en esta sala del tribunal y me siento aquí frente a todo el mundo y frente a las peores partes de mi vida, las cosas por las que he pasado se usan para humillarme”.

Heard continuó: “¡La gente me ha amenazado con que quieren matar a mi hijo en el microondas!”.

Ella cuenta cuánto lucha todos los días debido a sus experiencias, tuvo que establecer reglas: cómo la gente la toca, cómo le habla, porque las pequeñas cosas pueden motivarlos. Una escena de pelea en una película puede provocar un colapso mental.

Heard profundiza en Depp: “No me siento en esta sala riendo. No me siento en esta sala riendo, sonriendo y haciendo bromas tontas. No lo hago”.

Abogado rudo profundo

Cuando se le preguntó a la abogada de Depp, Camille Vasquez, por qué el caso era tan difícil para ella, explicó que las mentiras de Heard “han sido expuestas muchas veces en el mundo, ¿no es así?”.

“No he mentido sobre nada de lo que quiero decir aquí”, dijo Heard.



La abogada de Depp, Camille Vasquez (aquí antes en el juicio), se hizo cargo de la ex esposa de su cliente.Foto: Kevin Lamarck/Prensa Asociada



Heard confrontó entonces algunas de sus declaraciones.

Vásquez explicó que el testigo y ex mejor amigo de Heard, Rocky Pennington, no probó la afirmación de la actriz de que Depp agarró la muñeca de una mujer por celos. Vásquez acusó a Heard de estar celoso. Heard declaró que esto fue un error.

El gerente del parque de casas rodantes en el que se alojaban en ese momento también dijo el lunes que no habían notado nada.

Heard respondió diciendo que este hombre “no estaba allí” y ciertamente no sabía lo que había sucedido a puerta cerrada.



Johnny Depp a menudo parecía muy pensativo los juevesFoto: Michael Reynolds/La Prensa Asociada



El abogado de Depp también compartió una grabación que se dice que fue tomada el día en que Heard emitió una orden de restricción contra Depp. En la foto, Heard y su amigo, Rocky Pennington, se ríen y se ven felices.

Luego, la revista estadounidense TMZ envió a los paparazzi a los tribunales. Anteriormente apareció una foto de Amber Heard con un moretón. No se puede ver nada en la foto con Rocky el día después de que se tomó la foto. Heard dijo que no sabía cuándo se grabó.

Luego, el abogado proporcionó un artículo de noticias fechado el 30 de mayo de 2016, que decía que la foto se escuchó el día después de que se emitió la orden de restricción.



Amber Heard con su abogada Elaine BredehoftFoto: Evelyn Hockstein/AP



También hubo una pregunta sobre quién le dijo a TMZ que Amber estaría allí. La actriz explicó que “no sabía” que la prensa estaría fuera de la sala del tribunal. Por otro lado, la abogada acusó a Vásquez Heard de haberlo notificado ella misma a la prensa.

Amber explicó: “Imposible. ¿Por qué lo querría? ¿Qué sobreviviente de violencia doméstica lo querría?”

Carta de advertencia del juez

El juez Benny Azkarat también emitió una advertencia.

Al final del pasillo, los fanáticos de Johnny Depp se han reído repetidamente en las últimas semanas, especialmente por los comentarios de Amber Heard.

“Si escucho otra conmoción, despejaré la galería y continuaremos este testimonio sin nadie en la sala del tribunal. ¿Recibió esto? Bien”.



Juez Benny AzcaretFoto: Michael Reynolds/La Prensa Asociada



El miércoles, Kate Moss, de 48 años, fue la abogada del Joker Depp. La famosa exmodelo de Depp, Amber, mintió al testificar bajo juramento: “Johnny nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”. me estremezco.

Johnny Depp, por otro lado, admitió que a menudo hubo discusiones en su relación. “Pero nunca he llegado al punto de golpear a la señorita Heard de ninguna manera, ni he golpeado a una mujer en mi vida”, dijo bajo juramento.

En la sala del tribunal, la ex pareja está sentada a unos metros de distancia. Depp evita todo contacto visual con Amber Heard mientras el desdén está escrito en su rostro.

¿Cree el cirujano de la mano que el testimonio de Amber sobre el accidente del dedo es posible?

► El primer testigo es el cirujano ortopédico Dr. Richard Gilbert llamó al estrado de los testigos.

Está listo para dar su opinión sobre la punta del dedo cortado de Johnny, que perdió en una discusión muy discutida con Amber Heard en marzo de 2015 mientras filmaba Australia en la quinta película de la franquicia Piratas del Caribe. Deep Heard ha sido acusado de lesiones causadas por el lanzamiento de una botella de vodka. Por otro lado, dijo que él mismo se lastimó.



El Dr. Richard Gilbert testifica en la corteFoto: Michael Reynolds/AFP



Un cirujano que se especializa en cirugía de la mano cree más en la versión de Depp. Considera que el testimonio de Amber es “altamente improbable”.

Dr. Richard Gilbert en la corte: “Ciertamente creo que una botella de vodka lanzada desde la distancia tiene la fuerza suficiente para causar esta fractura y pérdida de tejido blando”.

¿Depp-Ex ha editado imágenes de evidencia? Esto es lo que dice un científico forense informático

► A continuación, Julian Ackert, un investigador forense informático, testificó como refutación al Equipo Heard.

Comentó sobre el testimonio de Brian Neumeister, otro experto forense digital, quien testificó ante el equipo de Johnny Depp el miércoles.



Julian Ackert, científico forense informático, testifica en la sala del tribunal del circuito del condado de Fairfax en Depp v. HeardFoto: Michael Reynolds / D



Ackert explicó que para todas menos una de las fotos analizadas por Neumeister, encontró que las copias originales de las fotos no aparecían en los “metadatos Exif” que pasaron por el software de edición.

El experto dijo que las fotos específicas que revisó eran originales.

Luego, a Akert se le mostraron dos copias de la misma fotografía, que Neumeister también mostró en la corte el miércoles, y estuvo de acuerdo en que “lucen visualmente diferentes”. Pero agregó que, según los metadatos de la imagen que examinó, no tenía motivos para cuestionar la autenticidad de las imágenes.



Según el experto forense Brian Neumeister, esta foto del rostro de Ambers se ha mejorado para intensificar el color del supuesto hematoma. El científico informático forense Julian Ackert no está de acuerdoFoto: mega



Psicólogo testifica para Heard

► Psicóloga clínica y forense Dra. Dawn Hughes regresó al estrado de los testigos por segunda vez el miércoles para testificar ante el Dr. Para refutar a Shannon Curry.

Ambos psicólogos evaluaron a Heard antes de que comenzara el juicio.



Dra. Dawn HughesFoto: Michael Reynolds/La Prensa Asociada



El Dr. Hughes diagnosticó a la actriz trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Carey, por otro lado, dijo que Heard tenía un “trastorno de personalidad representativo y límite”, con “síntomas significativamente exagerados de TEPT”. También afirmó que el TEPT es “el diagnóstico más tergiversado y alegado en los tribunales civiles”.



La Dra. Shannon Curry testificó el miércolesFoto: Alianza Fotográfica / Associated Press



Hughes no estuvo de acuerdo con la declaración de Carey de que las personas con PTSD “no funcionan en la práctica”.

Según ella, se trata de un “mito y malentendido” generalizado. Hughes afirmó: “Las personas que sufren traumas y TEPT son muy fuertes, valientes y resistentes, incluso cuando están sufriendo”.