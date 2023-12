Juicio en Austria: Testigo condena enérgicamente al excanciller Kurz

A partir de: 11 de diciembre de 2023 a las 16:09

Un antiguo confidente ha formulado graves acusaciones en el juicio por corrupción contra el ex canciller austriaco Kurz. Se dice que Kurz influyó en la asignación de puestos en el holding estatal Obag. Él lo niega.

Según un testigo importante, el ex canciller austriaco Sebastian Kurz tuvo una influencia significativa en la provisión de puestos en el holding estatal Öbag. Al presentar los nombres al consejo de supervisión de Öbag, el entonces jefe de gobierno y su equipo respondieron sí o no, según declaró el ex presidente de Öbag, Thomas Schmid, ante el Tribunal Regional de Viena. “Eso fue un veto”, dijo Schmid.

Curtis debe responder a la sospecha de haber hecho declaraciones falsas. Según la fiscalía, habría restado importancia a su papel en las posiciones de la OPAGS durante su testimonio ante la comisión de investigación parlamentaria en Ibiza en 2020. El entonces canciller, muy popular, que prometió un nuevo estilo de gobierno, no quiso quedar expuesto. ante sospecha de manipulación política, según la Fiscalía General sobre posible móvil.

Distancias familiares hacia uno mismo

Schmid, que formaba parte del círculo íntimo del entonces canciller, fue director del holding estatal que gestionó las inversiones multimillonarias de la empresa en el país de 2019 a 2021. Schmid, de 48 años, está siendo investigado por varios otros casos. , y su objetivo es… Alcanzar el estatus de testigo estrella. Ahora tiene un nuevo comienzo, afirma Schmid. “Hoy ya no tengo nada que ver con el señor Curtis”.

En principio, continuó Schmid, en aquel momento estaba claro para todos que las decisiones importantes en materia de personal debían coordinarse estrechamente con la cúpula del gobierno. Kurz “apoyó desde el principio sus ambiciones de convertirse en presidente de Öbag”.

Curtis finge ser inocente

Kurz niega estas acusaciones. Antes de que comenzara el juicio, tenía confianza. “Creo que hoy se abrirán los ojos a algunas personas sobre los métodos que se utilizan aquí”, afirmó el hombre de 37 años. Los ex Ministros de Finanzas Gernot Blumel y Hartwig Lüger pronto serán llamados a juicio.

Kurz se convirtió en Canciller de Austria en diciembre de 2017 y es uno de los jefes de gobierno más jóvenes del mundo. Renunció en el otoño de 2021 y abandonó por completo la política poco tiempo después. Ahora trabaja como empresario. Si es declarado culpable, Curtis podría enfrentar hasta tres años de prisión. Aún no está claro cuándo se puede esperar el fallo.

El caso Ibiza fue el detonante

El juicio de Kurz forma parte de un proceso de reconciliación con el gobierno conservador ÖVP y el partido de derecha FPÖ de 2017 a 2019. La alianza colapsó en 2019 tras la publicación de un vídeo grabado en secreto en Ibiza. El entonces líder del Partido de la Libertad de Austria, Heinz-Christian Strache, parecía vulnerable a la corrupción. La Comisión de Investigación de Ibiza debería investigar las pruebas de corrupción en el gobierno de Cortés.