Jungle Camp: Glatzider resbaló en la mano del candidato

Winfried Glatzeder macht’s noch einmal: Der Schauspieler geht in den Dschungel. Für das Sommerspecial „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ will der „Belmondo des Ostens“ unter der Sonne Südafrikas glänzen.

RTL zeigt die Show ab dem 16. August (alle Folgen auf Abruf bei RTL+).

Schlag gegen Larissa Marolt: Winfried Glatzeder rutschte die Hand aus

Ob Winfried Glatzeder (*26. April 1945) sich am Lagerfeuer altersweise geben wird? Wohl eher nicht. Legendär war sein Zusammenstoß mit Larissa Marolt in Staffel 8 des Dschungelcamps 2014. Glatzeder (belegte den fünften Platz) rutschte gegen Marolt sogar die Hand aus.

Was war passiert? Larissa Marolt hatte Krokodilfüße angefasst, die für das Abendessen gedacht waren. Anschließend wischte sie ihre Hand bei Glatzeder ab. Der Schauspieler war außer sich vor Wut, schlug Marolt auf den Arm und gab ihr einen Schubs. „Du bist wirklich so was von dämlich!“, schrie er die verdutze Larissa an. Beide vertrugen sich anschließend wieder.

Auch diese Promis sind im Sommer-Dschungelcamp mit dabei:

Dass RTL eine solche Szene heute ungestraft durchgehen ließe – undenkbar. Bestes Beispiel ist Gigi Birofio. Nachdem er im „Sommerhaus der Stars“ seinem Kontrahenten Can Kaplan grob ins Gesicht gefasst hatte, musste er gehen. Birofios Teilnahme beim Sommer-Dschungelcamp sorgte daher für Diskussionen, RTL bezog Stellung.

Zehn Jahre sind seit Winfried Glatzeders Auftritt im Dschungel vergangen. In Reality-TV-Formaten hat er sich seither nicht mehr gezeigt. Er spielte stattdessen am Theater, in TV- und Kinofilmen. Nun wagt der Schauspieler, der in den 1970er Jahren mit „Die Legende von Paul und Paula“ seinen Durchbruch feierte, erneut den Schritt in den Reality-Dschungel.

Winfried Glatzeder wurde in der DDR von der Stasi observiert

Zuletzt war er unter anderem in der Netflix-Serie „Dark“ zu sehen. Gemeinsam mit seinem Sohn Robert (*1971) stand er in der ARD-Serie „Oderbruch“ vor der Kamera. Auch als „Tatort“-Kommissar Roiter ist Glatzeder bekannt. Zwei „Tatort“-Folgen („Tod im Jaguar“ und „Krokodilwächter“) dürfen übrigens nicht mehr gezeigt werden – warum erfährst du hier!

Seine Karriere begann Glatzeder in der damaligen DDR. Sein Leben verlief alles andere als geradlinig. Zwei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges in Zoppot bei Danzig geboren, musste Glatzeder früh Verlust und persönliche Tragödien verkraften. Sein Vater starb in russischer Kriegsgefangenschaft, die Mutter wurde nach seiner Geburt in die Psychiatrie eingewiesen. Die Großeltern flohen mit ihm nach Ost-Berlin. Dort kam Winfried Glatzeder zunächst in ein Kinderheim.

„Showdown der Legenden“ Sommer-Dschungelcamp: Diese Stars sind 2024 dabei

Früh entdeckte Glatzeder seine Leidenschaft für die Schauspielerei, ging 1965 zum Schauspiel-Studium nach Potsdam-Babelsberg. Seine Rolle als Student Belmondo in „Ein Lord am Alexanderplatz“ brachte ihm den Spitznamen „Belmondo des Ostens ein“.

Mit dem DDR-Regime konnte sich Winfried Glatzeder, der seit den 1960er Jahren vom Ministerium für Staatssicherheit observiert wurde, nicht identifizieren. Er stellte mehrere Ausbürgerungs-Anträge und durfte im Juli 1982 in die Bundesrepublik ausreisen.

Seit 1970 ist er mit seiner Ehfrau Marion verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Zudem ist Glatzeder Vater eines weiteres Sohnes, der aus einer früheren Beziehung stammt. (susa)