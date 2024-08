Justin Bieber y Hailey: ¡Su primer hijo ya está aquí! | entretenimiento

Sie hatten sooo lange darauf gewartet! Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) sind erstmals Eltern geworden. Das gab Bieber in der Nacht zu Samstag auf seinem Instagram-Account bekannt.

Wie der Musiker verriet, freut sich das Paar über einen Jungen. Zu einem Foto mit Baby-Füßchen schrieb er: „Willkommen zu Hause, Jack Blues Bieber.“ Nachdem der Sänger und das Model die Schwangerschaft Anfang Mai verkündet hatten, hatten sie ihre Fans in den sozialen Netzwerken immer wieder an seinem Glück teilhaben lassen.

Dass die beiden unbedingt Eltern werden wollen, hatte Justin vor drei Jahren in einer Talkshow verraten. Bei Kult-Moderatorin Ellen de Generes (66) sagte er, dass er gerne mehrere Kinder hätte: „Ich werde so viele haben, wie Hailey bereit ist zu bekommen. Ich würde gerne selbst einen kleinen Stamm haben.“

In den sozialen Netzwerken zeigten die Biebers immer wieder Fotos der Schwangerschaft Foto: justinbieber/Instagram

Bereits im Vorfeld hatte sich Hailey viele Gedanken über die Geburt gemacht: „Man liest so viele Geschichten, traumatische Geburtsgeschichten, traumatische Erlebnisse, und ich weiß, dass das sehr real ist. Aber ich will mir selbst keine Angst machen“, sagte sie vor wenigen Wochen dem amerikanischen „W Magazine“.

Seit September 2018 sind Justin und Hailey verheiratet, gaben sich in einem Standesamt in New York das Jawort. Eine große Hochzeitsfeier samt Zeremonie fand ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt.