Kathy Hamels se desnuda en ‘Playboy’ – ¡Con su hermana! | entretenimiento

Abejas sin piel!

BILD EXCLUSIVAMENTE APRENDIDO: cathy holmes (35 años) y su hermana Vanessa Fisher (33 años) ¡se desnudaron juntas para “Playboy”!

El editor en jefe de Playboy, Florian Poiten, de 56 años, confirmó los rumores candentes de BILD: “Sí, así es. La foto fue tomada con Cathy y Vanessa en las Islas Canarias. Resultaron ser excelentes fotos que los lectores de Playboy pueden esperar en nuestra edición de julio”.

¡Cathy (derecha) y Vanessa en bikini! Solo un poco de estilo: en la edición de julio de Playboy, se puede ver a las hermanas sin sus portadas. Foto: privada

Según información de BILD, las hermanas no se limitan a mostrarse en topless. Kathy, influencer y madre soltera, hijo Ludwig (5), y escritora de impuestos Vanessa se inspira en la política francesa y activista por los derechos de las mujeres. Marilyn Schiappa, de 40 años, quien recientemente fue fotografiada y entrevistada por Playboy, vestida.

Schiappa tomó las fotos principalmente porque quería defender la autodeterminación de las mujeres. El político quiere apoyar a las mujeres en sus decisiones, ya sea que quieran posar en topless para una revista o vestirse como monjas.

Se dice que Kathy, la presentadora de “Battle of the Reality Stars”, se sintió conmovida por la confianza en sí mismo del político. No es de extrañar, porque Kathy es lo suficientemente fuerte como para seguir su voz interior y no dejar que nadie frene sus acciones. Kathy Holmes ha estado haciendo campaña por la autodeterminación femenina durante años, celebrando el mensaje de que todas las mujeres son hermosas, ya sean flacas o gorditas, bajas o altas.

Cathy se siente cómoda en su cuerpo. Las mejores condiciones para tomar fotos de desnudos. foto: cathyhummels/Instagram

Según BILD Info, Cathy accedió automáticamente cuando German Playboy le preguntó sobre la posibilidad de una sesión. Su hermana pequeña, Vanessa, también se emocionó al instante.

En los últimos meses, especialmente tras el divorcio de su gran amor, el campeón mundial de fútbol Mats Hummels (34), Cathy ha publicado en reiteradas ocasiones fotos sensuales en Instagram. Puedes ver que después de una fase difícil de la vida, en la que luchó repetidamente con su cuerpo en público, actualmente se siente más cómoda consigo misma que nunca. BILD experimenta este sentimiento. Playboy la ha capturado con hermosas y dulces fotos.

La edición de Hummels de Playboy se lanzará el 7 de junio.