Kaufland, Rewe & Co: nuevos atascos de entrega: ¡eso es todo!

¿Quién está en las últimas semanas en KauflandY el repetir Y compañía conoce el problema. Ya fuera pasta, harina, aceite de cocina o papel higiénico, muchos productos no estaban disponibles temporalmente en los supermercados ya precios reducidos.

Ahora el próximo producto está en el horizonte. repetirY el Kaufland Y los asociados se vuelven raros.

Kaufland, Rewe and Co: Ahora llega este producto

La industria tabacalera actualmente está experimentando cuellos de botella en la entrega. “Debido a la situación tensa en los mercados mundiales de materias primas (por ejemplo, escasez de cartón), podrían producirse cuellos de botella reales a corto plazo”, dijo la compañía tabacalera Philip Morris.

Por lo tanto, pronto puede haber problemas de suministro para los fumadores de Marlboro, al menos para los fumadores no flexibles. Porque la compañía indicó que solo se vieron afectados los tamaños de paquetes individuales.





En Kaufland, Rewe and Co. (ed.). Existe el riesgo de nuevos cuellos de botella en la entrega.

Kaufland, Rewe and Co: los problemas del cartón no son casos aislados

La Asociación Alemana de la Industria del Tabaco (VdR) anunció el viernes que el cuello de botella del cartón también está afectando a otros productores.

Michael von Foerster, Director General de VdR, habló sobre los problemas de la cadena de suministro global y la escasez de espacio de envío en los barcos. “El problema también se agudiza para las empresas de la industria tabacalera, donde se nota claramente el aumento de los costos de producción y los costos de entrega”.

En vista de estas declaraciones, los fumadores ya deberían estar preparados para el próximo aumento en el precio de los cigarrillos.

Sin embargo, la Asociación Federal de la Industria del Tabaco y Nuevos Productos (BVTE) no ve ningún problema de entrega en otras grandes empresas tabacaleras. “Nuestras compañías miembros no se ven afectadas y no tenemos problemas de entrega”, lo que representa a todas las principales compañías tabacaleras excepto Philip Morris. (ak con dpa)