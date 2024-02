Kim Virginia genera rumores lascivos sobre Mike Hayter.

Kim Virginia está difundiendo nuevos rumores sobre ella y Mike Hayter. Foto de : RTL

Campamento en la jungla

El martes por la tarde, hora alemana, las estrellas de Jungle Camp regresaron a Alemania desde Australia. El domingo, Lucie Diakowska fue coronada nueva Reina de la Selva. Mike Hayter se había marchado el día anterior y había regresado al hotel. Pasó algún tiempo entre ellos, un momento en el que se suponía que las cosas se calentarían nuevamente entre Mike Hayter y Kim Virginia.

“IBES”: Rumores de una noche sobre Mike y Kim

La discusión de la ex pareja de la vida real mantuvo en vilo a la audiencia del campamento en la jungla durante dos semanas. Un futuro juntos parecía imposible. Incluso hubo indicios de un romance entre Laila Lahwar y Mike Hayter.

Watson ahora está en WhatsApp Ahora en Whatsapp e Instagram: actualiza tu Watson! Nosotros te cuidaremos ! Nosotros te cuidaremos Aquí en WhatsApp Con los aspectos más destacados de Watson de hoy. Sólo una vez al día, sin spam ni blas, sólo siete enlaces. ¡una promesa! ¿Prefieres estar actualizado en Instagram? aquí Puedes encontrar nuestro canal de streaming.

Pero los antiguos campistas supuestamente aprovecharon la noche anterior a su salida de Australia para pasar una noche de fiesta en una constelación desconocida.

Kim Virginia fue finalmente arrestada por RTL en el aeropuerto de Brisbane el día de la salida. Allí el excandidato habla de una supuesta “noche salvaje”. Ella “nunca conoció a un hombre, te calentaban”. W: Pasó la noche con alguien que ya conocía.

La discusión entre Kim y Mike pasa a la siguiente ronda.Foto de : RTL READ Mark Forster: Confesión de consumo de alcohol en 'La Voz' | entretenimiento

Con la excepción de Mike Hayter, no mucha gente en Australia califica. de derecha a izquierda Le pregunté qué era lo siguiente para ella. Kim Virginia respondió:“No está claro, pero está nublado”.

Mike Hayter desestima claramente los rumores

¿Kim Virginia realmente estaba insinuando una aventura de una noche con su exmarido Mike Hayter? Una cosa es segura: he dominado el arte de decir demasiado y poco al mismo tiempo.

Cuando RTL le preguntó cómo se sentía Mike Hayter acerca de las insinuaciones de Kim Virginia, dijo:

“Ella está diciendo algunas tonterías otra vez”.

Pasó la noche con amigos en el club y celebró la “máxima coronación” de Australia. Kim acusa a Virginia de mentir. No intercambiaría una sola palabra con ella.

¿Pero qué dicen los no participantes? Cora Schumacher da la pista más clara. Entonces ella conoce dos versiones diferentes de la noche de Mike Kim. Al principio, Mike Hayter fue rechazado en la puerta de Kim Virginia. Ella no quiere revelar el segundo. Supuestamente Twenty4Tim es plenamente consciente de ello, pero no ha revelado nada.

Kim y Mike estaban en desacuerdo la mayor parte del tiempo en el bosque. Foto de : RTL

En este caso, las simpatías de su compañero Fabio Knez son al menos claramente compartidas. “Si Kim dijo eso, definitivamente es mentira. Porque no lo creo mucho”, decide.

Por otro lado, Laila Lahwar parecía decepcionada tras el rechazo de Mike en el campamento de la jungla. “Ya no confío en las parrillas. Deberían hacer lo que quieran”.

De cualquier manera, Jungle Camp 2024 ahora es más rico en historia. “Jungle Camp Aftermath” del 18 de febrero en RTL puede arrojar algo de luz sobre este tema.