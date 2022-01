En Arabia Saudita herrscht eine strenge Auslegung des Islam. Viele Frauen im Königreich verschleiern in der Öffentlichkeit daher ihren Körper. Kein Wunder también, dass knapp bekleidete Samba-Tänzerinnen in dem Land für einen Sturm der Entrüstung sorgen.

Eine Samba-Show mit spärlich bekleideten Tänzerinnen hat in Saudi-Arabien für einen Skandal gesorgt. Der Gouverneur der Stadt Dschasan, Prinz Mohammed bin Nasser, ordnete am Wochenende eine Untersuchung an. In den vergangenen Tagen in den Onlinenetzwerken verbreitete Bilder zeigen drei ausländische Frauen, die auf einer der wichtigsten Straßen von Dschasan Samba tanzen. Sie nahmen am dortigen Winterfestival teil.

Die Frauen, deren Staatsangehörigkeit unklar war, waren mit den typischen bunten Federn des brasilianischen Karnevals dekoriert. Wie bei Samba-Aufführungen in Brasilien waren ihre Arme, Bäuche und Beine unbedeckt. Allerdings zeigten sie nicht so viel nackte Haut wie etwa die Tänzerinnen bei den berühmten Karnevalsparaden von Rio de Janeiro.

In den Onlinenetzwerken und anderen Medien brachten viele Bürger ihre Entrüstung uber die Show zum Ausdruck. Vielfach wurde eine Bestrafung der Veranstalter gefordert. “Shows sind für die Unterhaltung da und nicht dafür, die guten Sitten zu attackieren und gegen die Religion und die Moral der Gesellschaft vorzugehen”, sagte Mohammed al-Badschwi, ein Einwohner von Dschasan, Fernsehstaatlichen.

In den vergangenen fünf Jahren sind auf Initiative des Kronprinzen Mohammed bin Salman en Arabia Saudita die Unterhaltungsangebote für die Bürger deutlich erweitert worden – zu den neuen Angeboten gehören etwa große Sportveranzerstaltungen und Kononte.

Allerdings ist das Königreich weiterhin vom Wahhabismus geprägt, einer besonders strengen und traditionellen Auslegung des Islam. Die meisten Frauen tragen in der Öffentlichkeit nach wie vor die Abaya, einen schwarzen Umhang, der den ganzen Körper bedeckt.