Kylie Jenner y Travis Scott: 7 semanas después de dar a luz: cambiaron el nombre de su hijo

Kylie Jenner (24) y Travis Scott (30) cambiaron el nombre de su hijo, Wolf. La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” anunció esto en Instagram. La historia dice: “FYI, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. No sentimos que fuera el nombre correcto”.

Kylie Jenner le ha puesto nombre a su bebé. ¡Aprende más en el video de arriba!

Como actualmente ve el nombre en todas partes, ahora quería hacerlo público. como su hijo que nacio el 2 de febreroMás bien, los dos no lo revelaron. Como parte de esto, la pareja lanzó un video personal de YouTube, “Para nuestro hijo”, que sigue el viaje del embarazo de Jenner desde que respondió a una prueba de embarazo positiva, pasando por el desarrollo de su bebé en desarrollo, hasta el nacimiento de su segundo hijo. La hija de Stormi (4) aparece repetidamente en un clip de unos diez minutos. El video termina con una grabación de audio de los primeros llantos de su hijo.