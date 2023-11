La actriz de Rosenheim Cops, Marissa Berger, habla sobre el partido Alternative für Deutschland (AfD)

“Vivo el aquí y el ahora y no cuestiono las cosas, sino que las afronto con calma. Porque como actor tienes que liberarte del miedo a que cancelen la serie en la que interpretas. De lo contrario, será difícil”. ella dice en línea. Porque: “Nada se puede dar por sentado. Pero no me pongo bajo presión y estoy feliz de poder trabajar en mi trabajo”.

Pero ¿qué mantiene alejada a Marissa Berger de la industria de la actuación y del mundo de la televisión? Al menos en su juventud, no había temas de relevancia política o social, como sugiere en su autobiografía recientemente publicada Never Forget How Your Heart Was in the Beginning: “Cuando miro cuán políticamente comprometida está la generación más joven hoy y cómo” Debo decir que en ese momento vivíamos en una burbuja blanda, lejos de manifestaciones y declaraciones políticas. Mientras tanto, eso cambió.