La agitación en la audiencia de “Always Sundays” llevó a Stefan Moross fuera de concepto: “¿De qué te ríes?”

“¿Qué te ríes?” Stefan Gross quiso saber quién era su público, luego de que una carcajada atronadora le llegara al oído de entre sus filas y lo interrumpiera (fotomontaje). © Captura de pantalla / ARD / Siempre los domingos

Durante “Always Again on Sunday”, Zillertaler Haderlumpen estaba hablando de su despedida de la escena musical cuando una fuerte carcajada irrumpió en el escenario. La reacción de Stefan Morse fue brevemente confusa. La estrella que miraba confundida no entendía lo que había sucedido.

óxido – porque “Always Sunday” (todas las noticias sobre el exitoso programa con Stefan Murs) Se graba regularmente frente a la audiencia en vivo, puede suceder aquí y allá para que pueda vislumbrar el estado de ánimo entre la audiencia en Europapark Rust frente a la pantalla de su televisor. Esto también se aplica a la conversación de Stefan Morse con Zillertaler Haderlumpen, que ahora ha anunciado su final después de 35 años de carrera exitosa. En lugar de mostrar el dolor de la partida, de repente hubo una fuerte risa en las filas, ¡lo que también confundió al supervisor de golpes!

Zillertaler Haderragen dice adiós al “siempre domingo” – tocado por Stefan Mros

Zillertaler Haderlumpen ha sido una inspiración para el mundo de la música popular de habla alemana desde 1987, pero incluso los mejores tiempos deben terminar: porque Vitus, Peter y Reinhard quieren centrarse en sus futuros compromisos familiares, como el trío con “Always Sunday” (todas las fechas de transmisión de la temporada 18 con Stefan Murs) Revelado, el grupo actualmente está tocando sus shows finales.

Confundido con “Always Sunday”: en medio de su conversación con Zillertaler Haderlumpen, Stefan Murus fue perturbado por una risa de alto rango. © Captura de pantalla / ARD / Siempre los domingos

En Rust, la gente conversó con franqueza con Stefan Mross sobre las más de tres décadas en las que Haderlampen maduró hasta convertirse en una pieza musical popular. El presentador de “Always Again on Sunday” también jugó un papel importante para los austriacos e incluso llevó al grupo con él en su gira al espectáculo. Le agradecieron y dijeron que “conocerlo como un amigo” fue uno de los aspectos más destacados de su carrera.

La risa estruendosa molesta a Stefan Morse: ansiedad en la audiencia de ‘Always Sunday’

Pero después de que Zillertaler Haderlumpen fuera aplaudido por su trabajo varias veces, De repente, una carcajada fuerte y estrepitosa estalló en medio de la conversación con Stefan Murs, quien interrumpió al supervisor en medio de una oración; él mismo no entendió el motivo de la interrupción: “¿De qué te ríes?”preguntó la exitosa estrella (Los mejores cantantes pop alemanes de todos los tiempos) Agregó algo perplejo: “¿Pasó algo? ¿No? ¿Está bien?”

Ya se escuchaba un ruido de fondo del público de “Siempre los domingos”, que el moderador inicialmente ignoró. La razón exacta de la risa no se mostró en la televisión. Incidentes como este son solo parte de un espectáculo en vivo, al igual que los choques: ya en el episodio anterior Joy Hendel habló con Anna Karina Wojciech en pleno equinoccio – ¡Porque su micrófono se encendió demasiado pronto! Fuentes utilizadas: Una y otra vez el domingo (ARD, episodio del 26 de junio de 2022)