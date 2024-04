La ayuda de tanques estadounidenses llega a Polonia, después de amargas pérdidas

Página principal Política

de: Patricio Mayer

el presiona divide

Las pérdidas de Ucrania en la guerra con Rusia ahora incluyen varios tanques de las reservas de la OTAN. Pero: Estados Unidos está enviando más armas pesadas.

KIEV – Parece que Estados Unidos ha vuelto a enviar docenas de vehículos de combate de infantería Bradley a las fuerzas armadas en Kiev durante la guerra de Ucrania para que los soldados ucranianos puedan defenderse mejor en su lucha contra el ataque de Rusia, que viola el derecho internacional.

Entrega de armas a Ucrania: Estados Unidos envía tanques Bradley después de las pérdidas

Ha resurgido un vídeo en X (anteriormente Twitter) que muestra varios Bradley estadounidenses en lo que probablemente sea un puerto marítimo polaco. En comparación con anteriores envíos de armas de Estados Unidos al ejército ucraniano, este sería el gran puerto de contenedores de Gdańsk, en el Mar Báltico, no lejos de la frontera con Alemania.

El vídeo, que se dice que es reciente, fue compartido en las redes sociales por varios blogueros el domingo (28 de abril). La foto muestra al menos una docena de vehículos de combate de infantería Bradley, varios tanques de ingeniería, así como camiones cisterna y varios jeeps militares Humvee, que Ucrania ya utiliza contra las fuerzas invasoras del presidente ruso Vladimir Putin.

Armas para Ucrania: los estadounidenses envían misiles ATACMS y Patriot a Kiev

El 23 de abril, blogueros ucranianos comenzaron a mostrar un vídeo que mostraba varios vehículos de combate de infantería Bradley alineados muy juntos sobre robustas grúas bajas. En ese momento, se decía que los tanques estadounidenses ya estaban en camino hacia el frente, donde los marines ucranianos acababan de liberar la isla Dnipro en el sur.

Hace poco, ambas cámaras del Congreso estadounidense aprobaron un paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares tras un largo bloqueo por parte de los republicanos liderados por Donald Trump. Además de los Bradley, el suministro de armas incluye misiles ATACMS de alcance medio y otros misiles guiados para los lanzacohetes múltiples HIMARS, misiles antiaéreos Patriot, varios proyectiles de artillería de 155 mm para el obús M777 y otros sistemas de artillería como el el obús autopropulsado alemán 2000.

Tanques, drones y defensa aérea: armas para Ucrania Ver la serie de imágenes

Pérdidas en Ucrania: las fuerzas de Vladimir Putin perdieron muchos tanques

Los ucranianos necesitan suministros desesperadamente. En los últimos meses, por ejemplo, han tenido que racionar significativamente los proyectiles de artillería, por lo que, según diversos informes, en algunos sectores del frente había siete proyectiles rusos por cada proyectil ucraniano. Las grandes pérdidas entre los tanques occidentales también aumentaron considerablemente la presión sobre los defensores en este punto.

En números: Según el sitio web Open Source Intelligence orixEn un informe que documenta las pérdidas militares mediante fotografías y mapas, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron aproximadamente 796 tanques contra el ejército de Putin hasta el 20 de abril. Entre otras cosas, entre las pérdidas de Kiev se encuentran 30 tanques Leopard 2 y cinco tanques M1 Abrams de Estados Unidos (ver tweet a continuación). Mientras tanto, la flota de Bradley también fue destruida.

El tanque Bradley ucraniano: exitoso contra los tanques de batalla rusos de Putin

Esto no sólo quedó documentado en los medios de comunicación con el vehículo de combate de infantería Bradley abandonado en la ciudad de Avdiivka, en el Donbás, en la línea del frente, y que los rusos se llevaron. alto New York Times (New York Times) Por ejemplo, el 8 de junio de 2023, la 47.ª Brigada de Asalto perdió un total de 25 tanques en un solo ataque en un campo minado cerca de Mala Tokmachka (región de Zaporizhia), incluidos 16 tanques Bradley en un solo ataque.

Como diferentes fuentes como revistas. Seguridad y tecnología europeas Escribió que Ucrania recibió aproximadamente 109 vehículos de combate de infantería Bradley de Estados Unidos en la primavera y el verano de 2023. Utilizando el potente cañón automático M242 “Bushmaster” de 25 mm, las tripulaciones individuales de los tanques ucranianos pudieron abrumar a los tanques de batalla principales rusos T-72. . Lo cual se supone que es superior. Los ucranianos enviaron repetidamente algunos Bradley contra formaciones rusas mecanizadas enteras formadas por varios tanques, que de esta manera pudieron ser detenidas. Después de todas sus pérdidas, parece que ahora hay suministros de Estados Unidos. (noche)