La ballena gris, extinta hace 200 años, aparece frente a las costas del océano Atlántico

El 1 de marzo es el principal día de huelga de “We Ride Together”, una campaña organizada por Fridays for Future Workers y los trabajadores del transporte público. La portavoz de Juventud Verde, Svenja Abohn, y el activista de We Ride Together, Kino Rieger, nos lo cuentan.

Watson: La última generación quiere ir al Parlamento de la UE, y los activistas climáticos y Verdi recientemente hicieron una huelga juntos: ¿El movimiento climático se enfrenta actualmente a un cambio de paradigma, Svenja?