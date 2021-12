La batería de fabricación alemana resuelve el problema del coche eléctrico: el potencial es enorme

de Tobias Stahl AM 02.12.2021



imágenes falsasLa producción de litio en América del Sur y Australia ahora cubre el 80 por ciento de la demanda mundial. En el futuro, Alemania podría alinearse detrás de estos países como uno de los mayores productores de litio del mundo.

Debajo del Alto Rin hay un tesoro ahora por descubrir: la delgada corteza terrestre en una depresión de 300 kilómetros entre Frankfurt y Basilea. El agua que fluye bajo tierra allí es correspondientemente caliente, y también es la mayor fuente de litio en Europa.

La demanda de litio aumenta constantemente. El metal ligero no solo se usa en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o auriculares, sino que también se usa en la construcción Baterías de coche eléctrico De suma importancia. Hay decenas de miles de toneladas de litio en las aguas termales del Alto Rin, que actualmente no se utilizan, pero Volkan Energy, una empresa emergente con sede en Karlsruhe, quiere encontrar el tesoro y actualmente está construyendo cinco plantas geotérmicas allí.

Este intento podría poner patas arriba las cadenas de suministro existentes: el 80 por ciento del metal hasta ahora proviene de Chile, Argentina y Australia. Según el presidente de Vulcan, Horst Kreuter, aproximadamente 16 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente debajo de la falla del Alto Rin podrían cambiar eso. El litio en bruto extraído del agua termal luego se transportará a una refinería central cercana, donde se convertirá en hidróxido de litio y se entregará a plantas de baterías y automóviles en toda Europa.

Según el portal de noticias, Vulcan Energy planea para 2025 uractivoExtraer 40.000 toneladas de hidróxido de litio del Alto Valle del Rin. Eso sería suficiente para alimentar las baterías de aproximadamente 1 millón de automóviles al año. Una vez que los sistemas planificados estén en funcionamiento, Vulcan Energy podría abastecer el 100 por ciento de la industria de baterías de Alemania o el 25 por ciento de la demanda proyectada en Europa.

“Los estudios han demostrado que el 30 por ciento de esta región por sí sola colocaría a Alemania como el tercer mayor productor de litio del mundo”, explica el geólogo y director de Vulcan en una entrevista con Business Journal. Handelsblatt. “Y podemos usar eso en Europa como uno de los mayores compradores”. Se supone que la primera planta piloto de Vulcan Energy entrará en funcionamiento antes de fin de año y la producción comenzará en tres años. Si todo saliera bien, de la noche a la mañana Alemania se convertiría en uno de los mayores productores de litio del mundo. Además, toda Europa podrá liberarse de su dependencia de los tres países líderes de Australia, Chile y Argentina.

Requisitos básicos para una buena producción de litio

Hay varias ventajas que el Alto Rin ofrecería como un sitio para la extracción de litio a gran escala: Las aguas termales en el Alto Rin contienen un metal ligero como el hidróxido de litio, que se puede entregar directamente a las plantas de procesamiento; por el contrario, el litio chileno debe primero se procesará más.

Los sistemas obtienen su enorme potencial de la temperatura del agua que se bombea: Kreuter explica a Handelsblatt que el agua termal se bombea en realidad desde una profundidad de cuatro kilómetros, donde se extrae el calor y se utiliza para calefacción o generación de electricidad. El agua y el litio no utilizados se devuelven al suelo. Según Kreuter, no solo se puede filtrar el litio del agua termal, sino que al mismo tiempo se puede generar más energía de la que realmente se necesita para el filtrado: el excedente se puede vender. La producción no solo será neutra en CO2, sino también en CO2.

Además, la rentabilidad de este sistema debería permitir que el litio se venda a bajo precio. El precio del litio ha disminuido un poco de manera constante en los últimos años debido al exceso de oferta, pero ahora está aumentando nuevamente, principalmente debido al aumento de la producción de vehículos eléctricos y las restricciones generales sobre las materias primas. “En los próximos 10 años, Europa se convertirá en el segundo cliente más grande del mundo”, dice Kreuter, “y eso a pesar de que el litio apenas ha jugado un papel aquí hasta ahora”.

Sin embargo, Kreuter y su empresa no son los primeros en ver el potencial en el Alto Rin Graben. El Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) y el proveedor de energía EnBW están intentando Extracción de litio de aguas profundas.

