Los argentinos están celebrando a su primer santo: Antula, el tío de la Madre Teresa del siglo XVIII, devoto de los indios y jesuitas y muy popular en Villas Miserias, un suburbio pobre de Buenos Aires donde tiene su sede el Papa Francisco. Continuó diciendo misa durante su mandato como arzobispo. El ‘pueblo’ es más simbólico que nunca de los pobres y de aquellos que participan en manifestaciones en todo el país debido a las protestas contra una economía en declive, la alta inflación y las medidas del nuevo presidente Milley para enfrentarla. El caos fiscal de gobiernos anteriores lo ha puesto de rodillas.

María Antonia de San José, en la vida secular, Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, vivió entre 1730 y 1799. El Vaticano ha reconocido el milagro de una religiosa que salvó a un hombre que sufría un derrame cerebral hemorrágico en varias zonas. Coma profundo, sepsis, shock séptico, insuficiencia multiorgánica. Fue atendido en un hospital de Santa Fe, donde los médicos lo declararon muerto.

Durante su carrera religiosa, Mamá Antula fundó la Casa de Retiros de Buenos Aires, donde los jesuitas realizaban sus retiros espirituales. Ella misma fomentó ejercicios espirituales en el espíritu ignaciano, siendo el objetivo de su vida “ir donde Dios es desconocido y darlo a conocer”.

El presidente argentino Miley también asistirá a la canonización en la Plaza de San Pedro el domingo por la mañana y sostendrá una reunión oficial con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico el lunes por la mañana. Esta es una conversación importante, desde la situación en el país hasta la cuestión de Gaza. Estos días, mientras estaba en Israel, Miley anunció que Argentina trasladará su embajada a Jerusalén, como lo ha hecho Estados Unidos bajo Trump.

La canonización de Mamá Antula podría ayudar a mejorar su acercamiento después de los últimos meses de controversia, mientras los manifestantes en Argentina protagonizaron una reacción masiva contra el plan reformista del presidente liberal destinado a transformar el país sudamericano. Recientemente, escuelas y establecimientos comerciales fueron cerrados por completo como consecuencia del paro nacional.

Francesco no ha ocultado sus preocupaciones sobre el giro neoliberal en Argentina. Hubo chispazos durante la campaña de Millay, un excéntrico economista apodado ‘El Loco’. El presidente utilizó un lenguaje abusivo contra Bergoglio, llamándolo comunista y burro. Insultos dirigidos al Papa por parte de un político nunca antes escuchados. El Papa no respondió a estos ataques, pero cuando Millay fue elegido no dudó en ponerse en contacto con él para una visita de empresa. La conversación, republicada por algunos periódicos argentinos, resumió un intercambio amistoso y estratégico: Millay dijo que había invitado a Francisco a visitar Argentina y le prometió una recepción exitosa, y el Papa actuó como si el insulto fuera nada. Las palabras se pierden en la campaña electoral.

La cita en la agenda es importante y ayudará a ambos a comprender el propósito de su acción. Francesco utilizará su peso moral para evitar recortes severos a los pobres y exigir que se proteja a los sectores más vulnerables de la población. Miley se llevará a casa una oportunidad fotográfica para cubrir sus gastos de viaje. El resto es obvio.

Mientras tanto, el mandato de Miley y el proyecto de ley para salvar a un país del default prevén una ola de privatizaciones, recortes drásticos del gasto, una expansión de los poderes presidenciales y una reducción de los derechos de los trabajadores. Nueve de los 18 ministerios gubernamentales, incluidos los responsables de educación, medio ambiente y mujeres, género y diversidad, ya han sido cerrados. La moneda argentina, el peso, se depreció más del 50% frente al dólar. Millay intentará explicar al Papa Francisco por qué estas medidas salvarán a Argentina del “infierno económico” de los peronistas. La inflación anual ha alcanzado un máximo de tres años del 211,4%.

