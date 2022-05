“La chica que se va sola a casa” – SWR3

La última escena del crimen de Merritt Baker: interpreta a Nina Rubin en el equipo de Berlín, junto con Robert Caro. Estuvo allí durante siete años e investigó 15 escenas del crimen. En su último caso, tuvo que lidiar con la mafia rusa y eso es asombroso, dice la editora de SWR3, Caro Knape.

La última escena del crimen con Merritt Baker es algo difícil.

Esta escena del crimen no es para los débiles de corazón. Porque el cadáver, sacado directamente del Spree al principio, no tiene cabeza, el resto del cuerpo está mutilado y las manos quemadas. Poco después, la comisionada Nina Rubin fue acechada.

Julie Bolshakov la estaba buscando. Su esposo es el líder de la mafia rusa. Un animal muy grande. El problema es que ella sabe demasiado. Vio cómo mataban al hombre decapitado. La única salida de Jolie: el programa de protección de testigos. Así que le pedí a Robin que lo pusiera allí. A cambio, le proporciona al inspector pruebas de las actividades delictivas de su marido. Trato en residuos tóxicos. El jefe del crimen puede convencer a Nina Rubin. Julie es elegible para el Programa de Protección de Testigos. Sin embargo: la comisionada Caro no debe enterarse de nada.

Una relación difícil entre los comisarios Robin y Karoo

Esto hace que la ya difícil relación entre los dos sea aún más compleja. Un tipo de rubí y carov. encendido apagadoUna pareja amorosa. Sin embargo, usan el primer nombre. Y aunque los colegas susurran, y todo el departamento parece asumir que los dos están juntos. Sobre todo, Karow no quiere dejar ir los sentimientos. “ Las emociones son para la gente fea. “Porque a Robin no se le permite decirle nada sobre Julie al principio, pero luego Caro descubre que se siente traicionado. “ Tú no confías en mí, yo no confío en ti “.

Sinopsis: Vale la pena ver el final de la escena del crimen con Nina Robin

Esta escena del crimen cobra vida a través de emocionantes imágenes. Mucho es tenue, oscuro, a veces en cámara lenta, luego muy rápido, a veces desenfocado, y luego nuevamente el zoom está solo en la cara. Como espectadores, estamos increíblemente cerca, sufriendo, temblando y esperando hasta el último minuto.

El infame aeropuerto BER ofrece un emocionante final. Un laberinto de pasajes subterráneos, tuberías, columnas y la inquietante sensación de que no se puede confiar en nadie en ninguna parte. Esta escena del crimen es una mezcla de suspenso y drama romántico. Pienso: ¡definitivamente vale la pena verlo!