La decisión de SWR sobre el futuro de ‘Siempre los domingos’ de Stefan Mros

de: Jonás Erbas

“Siempre los domingos” seguirá entre los fans de Schlager en 2024. Hay una cosa que no debería faltar: Stefan Mros celebrará su aniversario en 2024.

Baden-Baden – ¡para quedarse! Stefan Mross, de 47 años, será el presentador de “Siempre el domingo” durante al menos un año más. Südwestrundfunk (SWR) continúa su exitosa cooperación a largo plazo con Traunsteiner, según informó la emisora ​​a petición de… Agencia de noticias alemana En Baden-Baden. La nueva temporada del programa de entretenimiento está programada para comenzar el 26 de mayo de 2024.

Stefan Mros renueva el contrato de “Always Back on Sundays” con SWR

Sin embargo, SWR no quiso precisar cuánto durará el nuevo contrato con Stefan Mros y se refirió a acuerdos de confidencialidad. Inicialmente, la estrella del pop no estuvo disponible para hacer comentarios. El año que viene será memorable para el hombre de 47 años: presentará Always on Sunday por vigésimo año consecutivo.

El hecho de que a Moros se le permitiera dirigir el espectáculo este verano todavía estaba en duda en la primavera. Incluso se especula sobre el desalojo. El Tribunal de Distrito de Leipzig emitió una orden penal contra la estrella del pop en noviembre de 2022 después de que se produjera un altercado físico entre Stefan Mross y un joven en un hotel. SWR examinó entonces la colaboración en profundidad y ahora quiere continuarla a pesar de todos los titulares.

Stefan Mros seguirá en ‘Always on Sundays’, pero ¿cuánto tiempo permanecerá SWR en silencio tras la ampliación de su contrato? © Bildagentur Monn/Imago

Siempre los domingos atrae regularmente a millones de espectadores ante sus televisores y es uno de los programas de mayor audiencia los domingos por la mañana. En 2023 se realizaron doce retransmisiones en directo desde el escenario al aire libre especialmente diseñado para el espectáculo en Europa Park Roost, cerca de Friburgo. En el programa en sí, episodio tras episodio, aparece en el escenario una mezcla diversa de recién llegados y estrellas del pop establecidas, incluidas Beatrice Egli (35), Andy Burg (62) y Vanessa Mae (31). Ahora la ex presentadora está bajo críticas: Claudia Jung (59 años) ha encontrado palabras claras tras las acusaciones de Anna Karina Wojciak (30 años) contra Stefan Mros. Fuentes utilizadas: Agencia de noticias alemana daserste.de