La demo de Final Fantasy 7: Rebirth se lanzará hoy

Final Fantasy 7: Rebirth también recibirá una demostración en PS5 antes de su lanzamiento.

Actualizado el 7 de febrero a las 12:50 a. m.: State of Play ha vuelto a confirmar oficialmente la filtración: ¡la demostración de FF7 Rebirth estará disponible hoy! El juego de flashback se puede jugar en Nibelheim, donde puedes jugar como Cloud o Sephiroth.

También debería aparecer contenido adicional: Más adelante se agregará a la demostración una sección en la región de Junon, donde podrás explorarla más libremente. Pero todavía no sabemos exactamente cuándo sucederá eso.

Mensaje original:

Ya pudimos jugar Final Fantasy 7: Remake en 2020 antes de su lanzamiento y ahora parece que Final Fantasy 7: Rebirth también recibirá una demostración en PS5 antes de su lanzamiento el 29 de febrero. Antes del State of Play de mañana, se ha filtrado un avance en PlayStation Network, que ya revela el lanzamiento inminente, así como el contenido de la copia preliminar.

¿Cuándo se lanzará la demostración? Lo más probable es que se produzca inmediatamente después de lo ocurrido el 7 de febrero, es decir, la noche del martes al miércoles.

Contenido de la demostración de Final Fantasy 7: Rebirth

Según el tráiler filtrado anteriormente, es Anillo Nibelheim Jugable mientras asumimos el papel de Cloud y/o Sepiroth.

Uno de X-Insider Wario64 Puedes ver el avance compartido aquí en la publicación:

A juzgar por el tráiler, la demostración nos parece una cosa. Buen resumen del renacimiento. Podemos explorar el mundo abierto del juego, incluida una pequeña estación Chocobo, y como fue el caso antes en la demo de Final Fantasy 7: Remake, también tenemos que lidiar con uno de los primeros jefes.

¿Cuánto dura la demostración? Hasta el momento sólo podemos utilizar la demo de su antecesor como guía. Se necesitaron unos 45 minutos para completar la incursión de Mako Recator 1 y derrotar al Robot Scorpion.

Más información sobre la situación mañana

Puedes ver el estado del juego de Final Fantasy 7: Rebirth esta noche a las 12:30 a. m. en YouTube o en Contracción nerviosa Mirando a.

Aún no se sabe cuánto durará el programa y qué contenidos se podrán ver. Sin embargo, no deberías esperar ningún otro juego en PS5 además de Rebirth después del gran evento State of Play en enero.

¿Jugarás a la demo de Final Fantasy 7: Rebirth o estás esperando ansiosamente el lanzamiento el 29 de febrero?