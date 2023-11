La desaparición de 40 rehenes israelíes en la Franja de Gaza durante la guerra contra Israel

Página principal Política

de: Niels Hinsberger

el presiona divide

La milicia terrorista Hamás secuestró a 240 rehenes en la Franja de Gaza durante un ataque a Israel. Pero 40 de ellos desaparecieron. ¿Como puede ser?

GAZA – La situación de los rehenes secuestrados de Israel en la Franja de Gaza puede ser más confusa de lo que se pensaba anteriormente. Después de acordar un alto el fuego con Hamás en la guerra de Israel y de intercambiar rehenes con palestinos encarcelados en Israel, el Estado mediador Qatar da la siguiente mala noticia: 40 rehenes israelíes habrían desaparecido sin dejar rastro en la Franja de Gaza.

Noticias de Israel: ¿Rehenes desaparecidos capturados por otros grupos?

En una entrevista con el Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, el Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, afirmó que ni siquiera el propio Hamás puede localizar a los rehenes desaparecidos. Tiempos financieros. Esto significa que no se puede localizar a unas 40 mujeres y niños. La razón de esto puede ser la participación de otros grupos islámicos extremistas.

El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, anunció la desaparición de 40 rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Es posible que estén bajo el control de otros grupos islámicos. © Newscom/Ipress/Imago

Quizás Hamás no tenga una visión general de los rehenes “los de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa y la Jihad Islámica Palestina”. [Palästinensischer Islamischer Dschihad] y otros grupos más pequeños”, dijo el analista senior del equipo salafista-jihadista del Proyecto de Amenazas Críticas de la AEI. Interesado en el comercio. El movimiento Jihad Islámica Palestina dijo que tenía retenidos a 30 de los rehenes secuestrados.

Es posible que Hamás no haya actuado solo en el ataque a Israel

Los combatientes de Hamás no fueron los únicos que participaron en el ataque a Israel del 7 de octubre. También se dice que el ataque, en el que murieron aproximadamente 1.200 soldados y civiles israelíes, se llevó a cabo en coordinación con la Jihad Islámica. El primer ministro qatarí, Mohammed, dijo que Hamás informó a Qatar que sus combatientes no capturaron a ningún civil y culpó a otros grupos armados. La información no se puede verificar de forma independiente.

Por tanto, la distribución de rehenes incide en la liberación de los secuestradores. Dado que Israel está negociando sólo con Hamás, puede resultar difícil localizar a todos los rehenes. También porque otros grupos terroristas podrían ver más valor en los prisioneros que Hamás.

Hamás debe negociar con los grupos palestinos sobre los rehenes

Hans-Jakob Schindler, empleado del Proyecto Contra el Extremismo, dijo al periódico: “Hamás no puede simplemente ordenar la entrega de los rehenes, especialmente porque todos saben que los rehenes también tienen valor para ellos”. Interesado en el comercio. Así, Hamás está llevando a cabo negociaciones no sólo con Israel, sino también con varios grupos extremistas palestinos.

La situación de los rehenes fue una de las más complejas de su carrera. “No sólo por la cantidad de rehenes, sino por la cantidad de grupos que tomaron rehenes”. Estos grupos tampoco responderán a las negociaciones de Hamás.

Hamás secuestró a unos 240 rehenes en la Franja de Gaza el 7 de octubre. Desde entonces, algunos han sido liberados. © Eyal Varsoviasky/Imago

Hasta la fecha, la organización terrorista Hamás ha entregado a Israel 69 rehenes secuestrados. A cambio, Israel liberó a 150 prisioneros palestinos en Gaza. Las negociaciones entre Israel y Hamás también incluyeron la entrega de ayuda a la Franja de Gaza. La búsqueda de más rehenes puede ser ahora una oportunidad para ampliar el ya prolongado alto el fuego.

Es posible que los rehenes hayan huido o también hayan sido asesinados.

Hay otras dos opciones para los rehenes desaparecidos. Schindler dice en la entrevista que la visión optimista es que algunos rehenes pudieron escapar de sus captores. “Siempre es posible que los rehenes escapen del lugar donde están retenidos”. La segunda posibilidad, aunque poco probable, es la muerte de algunos rehenes. Según Schindler, la idea es poco probable porque Hamás intentaría culpar de las muertes a los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Rachel Briggs, directora ejecutiva del grupo de expertos The Clarity Factory, dijo que Hamás también podría ganar tiempo en la guerra contra Israel diciendo que no encontraría a los rehenes. Interesado en el comercio. La forma en que Hamás liberó a los rehenes poco a poco fue una indicación de que “ganar tiempo es definitivamente algo que Hamás está tratando de hacer”. (prohibir)