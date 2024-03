La DFB pronto en Nike: Habeck extraña el “patriotismo local” cuando Adidas se retira

Muchos aficionados reaccionaron con sorpresa, incluido el Ministro Federal de Economía: la selección alemana de fútbol pronto será equipada por la empresa estadounidense Nike y ya no por Adidas. Para Robert Habeck, se trata de un cambio “difícil de imaginar”. El canciller Olaf Scholz no quiere pronunciarse.

BEl ministro federal de Economía, Robert Habeck, criticó el cambio de proveedor en la Federación Alemana de Fútbol de Adidas, socio de larga data, a Nike. “No puedo imaginar la camiseta alemana sin las tres franjas. Para mí, Adidas, el oro, el negro y el rojo siempre han estado juntos. Una pieza de la identidad alemana. Me hubiera gustado más patriotismo local”, dijo Habeck. La empresa tiene su sede en Herzogenaurach y Ocupados según sus propias declaraciones Más de 59.000 empleados (a 2022).

La declaración de Habeck también sorprende, ya que en el pasado el vicecanciller no llamó la atención con sus declaraciones patrióticas. Los opositores del Partido Verde han publicado repetidamente una cita de su libro “Patriotismo: una súplica de izquierda”, publicado en 2010. “Siempre he encontrado el patriotismo repugnante”, dice. “Nunca supe qué hacer con Alemania y todavía hoy no lo sé”.

El canciller Olaf Schulz no quiso comentar sobre el cambio de proveedor. “La Canciller dice: Esta es una decisión independiente de la Federación Alemana de Fútbol”, afirmó el viernes en Berlín Wolfgang Buchner, portavoz adjunto del Gobierno.

Otro miembro del gabinete, el ministro federal de Sanidad, Karl Lauterbach, hizo estos comentarios. “¿No debería Adidas ser la camiseta nacional en el fútbol? ¿Una empresa estadounidense? Creo que es una decisión equivocada, ya que el comercio está destruyendo la tradición y un pedazo de casa”, escribió el político del Partido Socialdemócrata en X, el antiguo Twitter. Dorothy Barr, miembro de la Unión Social Cristiana en el Bundestag, también describió la decisión en Channel

El primer ministro bávaro, Markus Söder (CSU), también se pronunció en Twitter. Mencionó la victoria en el Mundial de 1954, que devolvió al país la confianza en sí mismo. “Por eso es incorrecto, vergonzoso y también incomprensible que esta historia termine ahora. El fútbol alemán no debería ser un 'juego de batallas corporativas internacionales'”, afirmó Söder, recomendando a la Federación Alemana de Fútbol ser más clara.

El líder de la Unión Demócrata Cristiana, Friedrich Merz, acusó a la Federación Alemana de Fútbol de falta de patriotismo. El líder de la oposición en Berlín dijo: “Esta es una decisión completamente incomprensible para mí”. “Y debo decir francamente: también es antipatriótico”. Por supuesto, la Federación Alemana de Fútbol también tiene que trabajar económicamente. También hay otras consideraciones sobre las que debe votar, dijo Mears.

Daniel Bayaz, ministro de Finanzas de Baden-Württemberg, no pudo entender las críticas. “Adidas lleva muchos años equipando equipos de todo el mundo”, escribió. en x. “Pero si la globalización va en sentido contrario en Alemania como país exportador, ¿debería la economía de mercado ceder en favor de la 'patria y la identidad'?” No quiere una guerra cultural por la camiseta nacional.

La Federación Alemana de Fútbol anunció el jueves que el fabricante estadounidense de artículos deportivos Nike equipará a todas las selecciones alemanas a partir de 2027. Esto marca el fin de una asociación con Adidas que ha durado más de 70 años. Adidas fue el proveedor de los cuatro títulos de la Copa del Mundo y los tres títulos de la Eurocopa masculina, así como de las dos Copas del Mundo femeninas y los ocho títulos de la Eurocopa. La colaboración con Nike está prevista provisionalmente hasta 2034. Está claro que la decisión contra Adidas y a favor de Nike también está motivada por consideraciones económicas.

¿Nike paga más de 100 millones al año?

Según información del Handelsblatt, el fabricante estadounidense de artículos deportivos quiere que el coste del acuerdo supere los 100 millones de euros anuales a partir de 2027. Esto ya se sabe en el ámbito industrial, informa el periódico. Esto significa que Nike superará con creces el importe del contrato anterior del actual proveedor Adidas.

La Federación Alemana de Fútbol ha defendido su futuro cambio de proveedores. “Entendemos toda la emoción. También es un acontecimiento radical para nosotros como asociación cuando queda claro que una colaboración que se ha caracterizado y sigue caracterizándose por tantos momentos especiales ha llegado a su fin después de más de 70 años. No nos deja indiferentes”. DFB escribió en X, Twitter anteriormente.

Sin embargo, la DFB está “comprometida ante todo con el fútbol alemán y su desarrollo”, continuó, justificando la decisión con aspectos económicos: “La DFB tiene un atractivo único: es una asociación deportiva que financia a las federaciones miembro y al núcleo base.” En el sector amateur no se financian. Él invierte dinero en el fútbol. Para que el fútbol siga siendo un deporte popular”.